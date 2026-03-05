¿Cuánto cuesta viajar a Buenos Aires para el Lollapalooza 2026?
Con miles de jóvenes organizando su viaje desde distintas provincias, el Lollapalooza 2026 no sólo promete ser uno de los eventos musicales más convocantes del año, sino también un nuevo hito para el turismo interno.
Plataforma10 analizó las rutas más demandadas para ir al Lollapalooza, los precios estimados y el impacto económico que generan los grandes eventos musicales en todo el país.
El Lollapalooza Argentina 2026 volverá a convertir a Buenos Aires en el epicentro musical del país; pero el fenómeno no empieza en el predio: comienza mucho antes, en las terminales de micros de muchas ciudades.
Con fanáticos viajando desde diversas provincias, el festival vuelve a consolidarse como uno de los grandes motores del turismo interno del mes de marzo y el transporte por elección para los viajeros es el micro de larga distancia. Plataforma10, empresa de venta online de pasajes en micro, pone el foco sobre este fenómeno y anticipa un fuerte movimiento de turistas.
¿Cuánto sale llegar al Lollapalooza 2026 desde las ciudades más demandantes?
Desde Santa Fe:
Partiendo de Rosario, se consiguen pasajes desde $24.600. Duración estimada del viaje: 4:10hs
Partiendo de Ciudad de Santa Fe, se consiguen pasajes desde $36.900. Duración estimada del viaje: 5:50hs
Desde Córdoba:
Partiendo de Ciudad de Córdoba Capital, se consiguen pasajes desde $43.200. Duración estimada del viaje: 8:15hs
Partiendo de Villa Carlos Paz, se consiguen pasajes desde $46.400. Duración estimada del viaje: 9:00hs
Desde Entre Ríos:
Partiendo de Paraná, se consiguen pasajes desde $38.800. Duración estimada del viaje: 6:35hs
Partiendo de Colón, se consiguen pasajes desde $30.000. Duración estimada del viaje: 5:40hs
Desde La Pampa:
Partiendo de Santa Rosa, se consiguen pasajes desde $40.000. Duración estimada del viaje: 7:30hs
Partiendo de General Pico, se consiguen pasajes desde $52.000. Duración estimada del viaje: 8:30hs
*Valores estimativos. Los mismos pueden variar según el tipo de servicio, la anticipación y la demanda.
El impacto de los festivales de música en el turismo argentino
El Lollapalooza no solo impacta en Buenos Aires. Cada micro que sale desde el interior del país refleja una tendencia creciente: los grandes festivales funcionan como motores de turismo interno y federalización del movimiento cultural.
“La música mueve escenarios, pero también potencia rutas, economías regionales y genera miles de historias de viaje”, afirma Tomás Barreiro, Head de Marketing de Plataforma10. “Esto se viene vislumbrando hace algunos años y el efecto se sostuvo el pasado febrero con el impulso que generó el Cosquín Rock en el turismo de Córdoba, que recibió viajeros de diversos puntos del país”, agrega.
El festival generó alta ocupación hotelera y una fuerte demanda de transporte terrestre desde distintas provincias.
En ese contexto, el Lollapalooza vuelve a posicionarse como uno de los eventos con mayor capacidad de movilización del calendario cultural argentino.