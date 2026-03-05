Día de la Mujer e inclusión laboral: abren una academia de conductoras de camiones

En un país donde el 90% de la producción viaja en camión, pero solo el 1% de los conductores son mujeres, Yusen Logistics lanza su Academia de Conductoras 2026.

Se trata de una iniciativa que busca impulsar la formación profesional de mujeres en el transporte de carga pesada, un sector clave para el desarrollo económico nacional.

La logística es el motor que conecta a la Argentina, pero hoy enfrenta un desafío estructural: la necesidad de nuevos talentos. Ante este escenario, Yusen Logistics Argentina anuncia el lanzamiento de “Drive Change”, su Academia de Conductoras 2026. Esta iniciativa busca perfeccionar a mujeres en el transporte de carga pesada, un sector estratégico donde su presencia es todavía una excepción.

«Talento detrás de las cargas»

Para Yusen Logistics, este programa no se trata de cumplir con un cupo, sino de buscar la excelencia operativa. «Queremos tener al mejor talento detrás de nuestras cargas». Por eso buscamos generar talento propio”, explica Anahí Perharic, HR & Sustainability Manager de la compañía y creadora del proyecto.

La academia funciona como un puente de capacitación: la compañía selecciona a egresadas del programa “Conductoras” de Scania Argentina y les ofrece su primera experiencia profesional en escenarios reales. Las participantes se entrenan en rutas hacia terminales portuarias y depósitos, aprendiendo sobre seguridad, normativa y tecnología bajo estándares internacionales. En esta edición se incorporaron como conductoras Liz Tamara Duca, Daniela Bayón y Jorgelina Iparraguirre.

Liderando el cambio en la infraestructura

El compromiso de la empresa va más allá del volante. La empresa está encabezando un diálogo con clientes y terminales para garantizar condiciones básicas de dignidad e higiene, un obstáculo histórico para las mujeres en el sector.

Igualdad en las plantas: Perharic enfatiza la necesidad de contar con algo tan elemental como baños y vestuarios exclusivos. “Nadie debería tener que pedir un favor para ir al baño. Estamos convocando a toda la cadena logística para que la infraestructura esté a la altura”, señala la ejecutiva.

Gracias a esta gestión, terminales portuarias como TRP y empresas del polo automotriz en Zárate y Campana ya están adaptando sus instalaciones para recibir a la flota de Yusen Logistic.

Con el lanzamiento de “Drive Change”, Yusen Logistics reafirma que el futuro de la economía argentina —que moviliza el 90% de su producción por carretera— necesita de una logística sustentable y competitiva. Al sumar mujeres con antecedentes en seguridad vial o cuerpos de bomberos, la compañía aporta una mirada renovada y profesional a las rutas.

“La logística es nuestro medio de crecimiento. El entusiasmo que vemos en estas mujeres nos da la certeza de que el potencial del sector es extraordinario”, concluye Perharic. Con esta iniciativa la compañía, no solo mueve carga: mueve las estructuras de una industria que se moderniza para crecer.