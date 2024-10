Diana Mondino manifestó en la Cumbre del G20: “Pusimos la vara muy alta”

La Canciller Diana Mondino participó este jueves en Brasilia de la Reunión de Ministros del Grupo de Comercio e Inversiones del G20 y mantuvo en paralelo una serie de encuentros bilaterales con altas autoridades de la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y España.

Durante la primera sesión sobre Reforma de la OMC y Fortalecimiento del Sistema Multilateral de Comercio, la Canciller Mondino resaltó el papel del G20 en la creación de consenso “en un mundo desafiado por proteccionismo y medidas unilaterales”.

“La postura de la Argentina se centra en la reforma fiscal, una economía de mercado abierta, la promoción de inversiones, el fortalecimiento del estado de derecho, el fomento de la libre competencia y la plena inserción en la economía global. Para consolidar nuestro proceso de reformas internas, hemos puesto la vara muy alta, y mi país considera la adhesión a la OCDE como una máxima prioridad”, aseguró Mondino.

Además, criticó las distorsiones que sufre el mercado agrícola a nivel global, al afirmar que “los aranceles consolidados y aplicados a los productos agrícolas no sólo casi duplican los de los bienes industriales, sino también las medidas no arancelarias afectan desproporcionadamente el comercio agrícola”. En ese sentido, consideró que dichos subsidios “promueven la ineficiencia y obstaculizan nuestros esfuerzos hacia la seguridad alimentaria”. Para la Canciller, “el comercio está llamado a desempeñar un papel esencial en la seguridad alimentaria, los retos medioambientales y los medios de subsistencia, en particular en los países no subvencionadores. En pocas palabras, el comercio aumenta la resiliencia”.

La titular del Palacio San Martín destacó además la necesidad de sumar esfuerzos “para desmantelar las barreras al comercio internacional y garantizar que los países en desarrollo obtengan una participación en el crecimiento del comercio global”.

Por la tarde, Mondino participó también en la sesión sobre Comercio y Desarrollo sustentable en Acuerdos de Inversión, en donde llamó a empoderar al G20 para continuar explorando formas de fomentar más inversión y más comercio, a través del impulso de la iniciativa privada. Recordó como ejemplo de ello el Acuerdo sobre Facilitación de Inversiones para el Desarrollo, en el que la Argentina trabajó codo a codo junto con las demás Partes para lograr su incorporación a la arquitectura jurídica de la OMC.

Reuniones Bilaterales

En el marco de la cumbre en Brasilia con los responsables de las carteras de comercio e inversiones de los miembros del G20, la Canciller Mondino mantuvo una reunión con el Ministro de Estado de Comercio Exterior de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, con quien dialogó sobre las oportunidades de aumento y diversificación del comercio recíproco y de las inversiones en diversos sectores estratégicos. La Ministro aseguró que la Argentina puede constituirse en un país proveedor de productos halal y desempeñar un papel clave en la provisión de alimentos, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2051 de EAU.

Coincidieron, en particular, en promover la conclusión del acuerdo MERCOSUR-Emiratos Árabes Unidos, dadas las complementariedades de las economías.

La Canciller se reunió también con el Comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Valdis Dombrovskis, a quien le reiteró el interés de nuestro país en seguir profundizando el vínculo económico-comercial con el bloque, para potenciar las inversiones europeas en la Argentina y mejorar los resultados de nuestra balanza comercial de bienes y servicios.

Mondino y Dombrovskis coincidieron en que el cierre de la negociación y la firma del Acuerdo Mercosur – UE están muy cerca y la Canciller ratificó que constituye una prioridad para el Gobierno argentino. La responsable de la política exterior de nuestro país aseguró además que es importante para Argentina avanzar en el proceso de accesión a la OCDE.

La Canciller mantuvo además un encuentro con Helene Budliger Artieda, Secretaria de Estado para Asuntos Económicos de la Confederación Suiza. Durante la reunión, ambas funcionarias valoraron el compromiso de la Argentina, en tanto coordinadora de la negociación MERCOSUR – EFTA, e intercambiaron puntos de vista sobre las negociaciones en curso entre ambos bloques para finalizar el acuerdo lo antes posible. Por otra parte, en seguimiento de sus encuentros recientes previos, destacaron la solidez de la relación bilateral económica, comercial y de inversiones, con un intercambio sustentado en la presencia de más de 70 empresas suizas en nuestro país, principalmente en el sector farmacéutico, minero, químico, alimentos, servicios y construcción.

La titular del Palacio San Martín se reunió también con el Secretario de Negocios y Comercio del Reino Unido, Jonathan Reynolds. Durante el diálogo, los ministros repasaron el estado de la agenda económica bilateral y destacaron que el Reino Unido es el tercer destino mundial -y el primero en Europa- para las exportaciones argentinas de Servicios Basados en el Conocimiento. La Ministro argentina expresó a Reynolds el interés de nuestro país en fortalecer la cooperación en AgTech, FinTech, Inteligencia Artificial, Software, Startups y Videojuegos y en avanzar en una agenda comercial positiva.

Durante las conversaciones que mantuvo con la Secretaria de Estado de Comercio del Reino de España, María Amparo López Senovilla, Mondino destacó la creciente presencia de empresas argentinas en España y la relevancia del país ibérico como 2° inversor externo en nuestro país. Conversaron, asimismo, sobre el estado de avance de las negociaciones del acuerdo MERCOSUR-UE.

La Canciller argentina señaló que nuestro país puede cumplir un rol como proveedor de España en la generación y aprovisionamiento de energía, en particular de aquellos sectores vinculados a la transición energética (gas, energías renovables y minerales críticos, hidrógeno bajo en carbono y sus derivados).

Por último, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Marcelo Cima, se reunió con el Viceministro de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (METI) de Japón, Matsuo Takehik, con quien analizó el flujo comercial entre los dos países. Ambos coincidieron en que el comercio bilateral se encuentra por debajo de su potencial y acordaron trabajar en su crecimiento y diversificación, así como en poner el foco en nuevos productos, como la biotecnología y las industrias basadas en el conocimiento. Por otro lado, analizaron las posibilidades de lanzar un diálogo MERCOSUR-Japón en los márgenes del G20.