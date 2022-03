Diputado albertista defendió el proyecto de CFK para pagarle al FMI

El diputado nacional Eduardo Valdés se refirió al proyecto presentado por el oficialismo en el Senado para armar un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y quienes tengan bienes en el exterior que no estén declarados hagan un aporte especial: «Me parece muy bien, estamos hablando sobre gente que fugó dinero o tiene bienes en el exterior no declarados. Tienen una gran oportunidad que la codicia que usaron para llevar adelante esa repudiable acción pueda colaborar con el país y alivianar el pago de la deuda que contrajo Mauricio Macri».

Además, Valdés se refirió a la situación política interna en el Frente de Todos: «Voy a parafrasear al Papa Francisco, la Unidad es superior al conflicto, está claro que tiene que ser de ese modo, aunque el clima esté duro. Es una comunión en la diferencia que sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la superficie conflictiva, y miran a los demás en su dignidad más profunda. Yo milito las 24 horas por la unidad, y no me rindo», y agregó: «El Frente de Todos es muy importante. El compromiso que tenemos con quienes nos han votado, sus demandas que todavía no solucionamos, esa tarea debe ser superior a cualquier diferencia».

En diálogo con Radio Gráfica, el diputado oficialista planteó el principal desafío del gobierno de cara al futuro: «Tenemos que generar políticas públicas que saquen a la gente lo más rápido posible de la pobreza. El acceso a los alimentos, los aumentos de alquileres, esas situaciones que nos duelen sólo se pueden solucionar con un Frente de Todos unido».

Respecto del acuerdo con el FMI, Valdés planteó: «Las circunstancias internacionales van a hacer que el acuerdo sea sólo una anécdota en el crecimiento económico argentino. La semana pasada, con el acuerdo aprobado en el congreso, hubo una prueba de fuego que fue la convocatoria del consejo del salario, donde se logró un aumento del salario mínimo del 45%, el mismo que habían cerrado en convenio colectivo los metalúrgicos y los docentes. Si no hubo ajustes para el salario mínimo vital y móvil, ¿por qué voy a pensar que va a haber ajuste en el futuro? La única forma de resolver esta situación con el Fondo es que nosotros crezcamos, que haya una argentina productiva, que la informalidad vaya decreciendo. Ahora la clave es aumentar los salarios, nosotros tenemos el 7% de desocupación pero debe alcanzar también para los alimentos, debemos hacerlo de forma urgente».

Valdés participó en la jornada de ayer del el acto de reparación histórica al coronel Bernardo Alberte, edecán de Perón y su delegado en el país, que fue asesinado por la dictadura. «Alberte fue un ejemplo para los militantes políticos, también tiene que ser un ejemplo para el Ejército Argentino. El acto impulsado por el Ministro de Defensa Jorge Taiana, donde estuvo presente el jefe del Ejército, ayuda a reconstruir la historia del Ejercito Argentino. En el asesinato de Alberte estuvo el odio al peronismo en las primeras horas del golpe militar. Tirarlo del balcón preanunció los posteriores vuelos de la muerte».

Finalmente, el legislador y ex embajador argentino en el Vaticano, se refirió a la invasión rusa en Ucrania y el rol del Papa Francisco: «La mayor dedicación del Papa es encontrar la Paz entre Ucrania y Rusia. Me pareció muy bajo querer adjudicarle que no había condenado a Putin o a Zelenski. Estuvo en la embajada rusa en el Vaticano, habla con Ucrania, con el patriarca de la iglesia ortodoxa. La Paz es la principal preocupación de Francisco. Todos esperamos de él una misión mediadora y de resolución por la Paz, como cuando lo hizo con EUA y Cuba, recuerdo también el proceso de paz en Colombia y cuando se expresó contra el muro de Trump, viajando a la frontera de México».