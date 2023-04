Diputados: acusan a Alicia Kirchner por la «tragedia educativa» en Santa Cruz

La diputada nacional Roxana Reyes (UCR) planteó este miércoles en el inicio de la sesión de Diputados, una cuestión de privilegio contra la gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner.

“Mi pedido se fundamenta en que tenemos el deber de velar y de controlar el cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, que les garantiza acceder a la Educación”, afirmó la diputada Roxana Reyes.

Reyes, presidenta de la comisión de Familia, Niñez y Juventudes, advirtió sobre “la tragedia educativa que se vive en Santa Cruz, que es irreversible y cuya única responsable es la gobernadora Alicia Kirchner”.

Marcha en Río Gallegos

“En la provincia no se garantiza el derecho a la educación porque sólo hubo 16 días de clase y 19 en los que no hubo. Se está hipotecando el futuro de los niños de la provincia. Es evidente que el gobierno de Alicia Kirchner no quiere resolver el problema, no le importa ni la educación, ni los niños, ni los padres ni los docentes. Tiene un encono con la dirigencia sindical docente que repercute en los más vulnerables, que son los niños”, destacó la diputada santacruceña.

Por este motivo, y organizados a través de las redes sociales, padres y alumnos marcharon en Río Gallegos en reclamo al gobierno para que garantice el derecho a la Educación, ante los reiterados paros de los maestros por mejores salarios. También hubo movilizaciones en Caleta Olivia, El Calafate, entre otras localidades.

“Quieren a los niños cada vez menos formados y preparados para el futuro, sobre eso construyen su base de dominación”, concluyó Reyes.