Diputados: dictamen para Monotributo Tech, sin votos de Juntos por el Cambio

La Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo a través del cual se busca crear un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y un régimen cambiario específico.

El dictamen de mayoría emitido en la comisión de Presupuesto y Hacienda sumó las 24 firmas de legisladores del Frente de Todos, por lo cual el texto quedó en condiciones de ser debatido por el plenario de la cámara cuando se logre destrabar el conflicto generado entre Juntos por el cambio y el oficialismo como consecuencia de la negativa del interbloque opositor a bajar al recinto mientras siga adelante el debate del juicio político a los miembros de la Corte Suprema.

Juntos por el Cambio, con 23 integrantes en la Comisión de Presupuesto, decidió no firmar ningún dictamen por considerar que el proyecto en cuestión es «un parche», y que, a su entender, «se debe discutir la cuestión de fondo».

Debate breve

La reunión de esta tarde contó con la presencia de 39 de los 49 integrantes de la comisión: estuvieron ausentes ocho de los 23 de JxC, el del Frente de la Concordia Misionero y el de Córdoba Federal.

El acotado debate, que se extendió por 50 minutos, complementó el del pasado miércoles, cuando en el inicio del tratamiento expusieron funcionarios del Ministerio de Economía y de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Entre los diputados que expusieron hoy, el secretario de la comisión, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) explicó que la iniciativa implica «un cambio en las condiciones impositivas y en el régimen cambiario para los exportadores de servicios tecnológicos al exterior por hasta 30.000 dólares», y añadió que «permite coexistir con el actual régimen de monotributo, y que posibilitaría la exportación de servicios de este tipo».

Por Juntos por el Cambio, la diputada Laura Rodríguez Machado (PRO) dijo que «la decisión del Ejecutivo nacional es legislar sobre situaciones excepcionales sobre este problema tan fuerte generado en la Argentina; y esto puede ser bueno pero genera desequilibrios, en lugar de mirar los problemas de la brecha cambiaria. Por encima de la norma general se le da beneficios por sectores».

Más críticas de JxC

El oficialista Marcos Cleri puso en relieve la situación de los ‘gamers’ y dijo que «en Santa Fe tenemos la carrera de programador de videojuego, permitiendo ya que cerca de 80 estudiantes estén avanzados en esta carrera, para con el titulo, poder trabajar de Rosario, Santa Fe o el interior de la provincia para el mundo, es un excelente proyecto»

Por Evolución radical-Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, expresó su «disconformidad con el hecho de que se discuta en Extraordinarias un proyecto en particular de Monotributo, estando presentados varios de fondo en ese sentido».

En ese sentido pidió «que el Poder Ejecutivo modifique la convocatoria a Extraordinarias e incluya el tema desde una visión integral en ese temario» y sentenció: «No vamos a firmar este dictamen».

Para el radical Víctor Romero, con la iniciativa «se pretende corregir una anormalidad que tenemos, en un sector afectado, no porque no puedan facturar, sino por el tipo de cambio; pero en realidad hay que debatir la cuestión de fondo, integral del régimen, como el achatamiento de las escalas«.

Oferta a la oposición

En el cierre del debate, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, remarcó: «Estamos abiertos a cualquier debate, porque el monotributo también ha sido una alternativa para no estar afuera del sistema»

«Demos todos los debates que tengamos que dar pero no nos impidamos de seguir avanzando. Si hay algún elemento que lo mejore un poquito más, siempre hay un tiempo entre la firma del dictamen y el tratamiento en el recinto de agregar alguna cosita más«, completó dirigiéndose a la oposición.

En qué consiste el proyecto

El monotributo tecnológico apunta a formalizar ingresos en divisa extranjera por servicios exportados.

La retención en la Argentina de los recursos humanos capacitados especialmente en materia de desarrollo de software es una de las preocupaciones más relevantes del sector, ya que la demanda de profesionales para esta actividad es global.

El proyecto crea un monotributo tecnológico (Monotech) para los profesionales que facturan sus servicios basados en el conocimiento y para quienes «participen en competencias de e-sports (nivel profesional)».

De esa manera, se busca evitar la informalidad de los trabajadores que desarrollan tareas para el exterior, así como aumentar la recaudación de divisas por servicios de exportación no registrados.

La medida incluye el beneficio cambiario de no liquidar las divisas y favorece a los pequeños exportadores de servicios basados en el conocimiento/e-gamers (sean autónomos o pequeños grupos), indicaron desde la Secretaría de Economía del Conocimiento.

El proyecto del nuevo esquema tributario propone 3 categorías de ingresos anuales: hasta US$ 10.000, hasta U$S 20.000 y hasta U$S 30.000

Cada categoría se establece de acuerdo con el tope de ingresos y el monto integrado correspondiente a cada una de ellas que se abonará, incluye impuesto a las ganancias, obra social y aportes jubilatorios- y el monto a abonar se corresponde con las categorías establecidas en el Régimen D, F y H, precisaron.

El proyecto considera que el monotributo es «compatible con el régimen General (que es el inscripto en IVA, Ganancias y Autónomos), con el régimen Simplificado (monotributo) y empleados en relación de dependencia, siempre que la inscripción sea por desarrollar una actividad diferente a la que alcanza el Monotech».

Precisa que los monotributistas, además del importe que deban abonar por su categoría, deberán pagar por Monotech el componente impositivo que le corresponden a las categorías más altas del monotributo.

Si están categorizados en I, J y K deberán pagar el monto de impuesto integrado correspondiente a cada una de esas categorías.