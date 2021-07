Diputados: piden dejar sin efecto el “cepo” a los vuelos

El diputado nacional Luis Petri junto a Alfredo Cornejo y Jimena Latrorre presentarán un proyecto de ley solicitando al Poder Ejecutivo dejar sin efecto la Decisión Administrativa 683/21. Caso contrario, solicita: ampliar cupo de ingreso; elaborar y dar a conocer con la debida antelación un cronograma de vuelos; un programa de asistencia para todos aquellos que no hayan podido retornar en el tiempo previsto originalmente en sus pasajes, que garantice su seguridad alimentaria, habitacional y el acceso a medicamentos conforme a sus necesidades; la realización de vuelos de repatriación por razones humanitarias; y que informe diariamente cuántas personas reingresan por razones humanitarias o por otras cuestiones por fuera del cupo fijado, especificándolas.

En ese sentido, Petri aseguró: “La única respuesta de los funcionarios que no funcionan ha sido repetir el cepo al ingreso, una herramienta que se utilizó durante las primeras semanas de la pandemia cuando el gobierno, por falta de previsión, ni siquiera contaba con test para verificar en qué condiciones se ingresaba al país y solo les hacía firmar una declaración jurada. Llevamos más de un año conviviendo con ella, por lo que no corresponde que sean los ciudadanos quienes paguen por la incapacidad de sus funcionarios. El gobierno debe revocar las restricciones a los vuelos que traen argentinos del exterior y garantizar los controles”.

“Lamentablemente debemos insistir con nuestro pedido al Ejecutivo nacional para que libere las restricciones impuestas para el ingreso de argentinos a nuestro país”, advirtió el líder de la UCR y agregó: “Es inadmisible la desidia con la que manejan este tema, que provoca infinitos problemas sociales y económicos a nuestros compatriotas varados en el extranjero por un mero capricho que no tiene ninguna fundamentación epidemiológica y que se basa solo en la ineptitud de una gestión improvisada de la pandemia”.

La iniciativa detalla que “el Jefe de Gabinete en las Decisiones Administrativas 643/21 y 683/21 no ha dado una ponderación técnica y científica que justifique por qué era necesario reducir el cupo de ingreso como medida efectiva contra el incremento de casos de Covid-19”. Además, explica que la “falta de justificación basada en parámetros sanitarios resulta arbitraria e inconstitucional a la luz de interpretaciones como la vertida en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa CSJ 567/2021 ‘Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/acción declarativa de inconstitucionalidad’, en el que se dijo que la Administración se encontraba obligada a explicitar ‘la adecuada proporcionalidad entre el objeto de la decisión y su finalidad'”.

Además, Petri consideró que “Estamos frente a un gobierno autoritario que ha utilizado la pandemia como trampolín para violar la Constitución. Pusieron en cuarentena a todos los argentinos pero también pusieron en cuarentena a la Constitución Nacional. El cepo al ingreso es el reconocimiento expreso de la inutilidad de un gobierno para controlar, testear y vacunar”.

“No nos vamos a permitir que se sigan vulnerando derechos constitucionales con la excusa pandémica. No supieron y no saben manejar criterios a la hora de tomar medidas preventivas en lugar de medidas restrictivas”, enfatizó Cornejo y concluyó: “Imponen medidas nefastas y autoritarias. Buscan dividirnos en lugar de aplicar soluciones que están al alcance de sus manos”.

Por su parte, Latorre manifestó que “los fundamentos de ambas resoluciones son los mismos y paradójicamente, los mismos de hace más de un año. No aprendieron a gestionar eficientemente, no cumplieron con su propio cronograma de vacunación, no pueden controlar, solo apadrinan la ineficiencia del Gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sigue sin haber racionalidad, proporcionalidad ni sustento científico en restringir el regreso de argentinos a su país, violando derechos constitucionales y buscando identificar un culpable de lo inevitable, que ante la falta de inmunidad de los argentinos circule ésta y cualquier otra cepa de COVID. Exigimos el inmediato cese de estas medidas que son a todas luces ineficientes y causan un gran daño por el que deberán responder. Este gobierno está mostrando día a día que las consecuencias de su inoperancia la pagan los argentinos, con salud, con libertad y con economía”.

“Si, como ha señalado en reiteradas oportunidades el titular del Poder Ejecutivo, “nadie se salva solo”, es menester exigir que su Gobierno dé marcha atrás con la medida y que, de no hacerlo, gestione adecuadamente las consecuencias que tiene esta forma imprevisible, arbitraria e ineficaz de gobernar, que agrava de manera permanente e inaceptable las situaciones derivadas de esta lamentable emergencia” finaliza el proyecto.