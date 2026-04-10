Docentes de la UBA realizaron una clase pública en Plaza de Mayo y anunciaron más paros

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) afiliados a la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) realizaron las 10 clases públicas frente a Casa Rosada y montaron una feria de ciencias en Plaza de Mayo.

Docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) afiliados a la Asociación Gremial Docente (AGD-UBA) realizaron este viernes desde las 10 clases públicas frente a Casa Rosada y montaron una feria de ciencias en Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que confirmaron que la semana próxima seguirán los paros en las casas de altos estudios.

La legislación que se encuentra frenada dispone un aumento del 50% en los salarios docentes y no docentes, equivalente a la diferencia entre la inflación y los incrementos otorgados desde diciembre de 2023.

“Gran jornada de clases públicas en Plaza de Mayo por la aplicación inmediata de la Ley de financiamiento universitario. El plan de lucha continúa la semana que viene con una semana de paro nacional en las universidades de todo el país”, sostuvo AGD-UBA en su cuenta de X.

Durante los discursos, las autoridades del gremio pidieron que se ponga la fecha para la cuarta Marcha Universitaria: “Tiene que ser ya, a principios de mayo, un momento ideal ante un Gobierno golpeado por denuncias de corrupción, con su jefe de Gabinete (por Manuel Adorni) como principal sindicado como corrupto”, sostuvieron.

La iniciativa contó con la presencia de sindicalistas como el titular de ATE, Rodolfo Aguiar, y referentes de partidos de izquierda.

En la previa, la secretaria general de AGD-UBA, Laura Carboni, señaló que los salarios “están en los mínimos históricos” y que, por ese motivo, los docentes “renuncian o buscan completar sus ingresos” con otros empleos, lo que afecta el funcionamiento de las clases.

“Desde el 21 de octubre del año pasado, cuando se promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno se encuentra en una situación de completa ilegalidad y acumula 167 días de incumplimiento. La docencia universitaria trabaja con salarios que perdieron un 35% de su poder adquisitivo. De cada tres días trabajados, nos pagan dos; por eso el éxodo docente es tan masivo”, detalló Carboni.

Dicha Ley de Financiamiento Universitario, votada en cuatro oportunidades por el Congreso Nacional, “dos veces antes del veto presidencial y otras dos para su ratificación”, fue nuevamente autorizada por ambas cámaras en las sesiones en las que se trató el Presupuesto Nacional 2026.

Asimismo, la semana pasada, además, el Poder Ejecutivo Nacional recibió un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que confirmó la sentencia de primera instancia que ordenó su aplicación inmediata.

Con información de la agencia Noticias Argentinas