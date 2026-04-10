Peruanos en el exterior: Una fuerza impulsa una agenda con mayor “Compromiso” y “Justicia Social”

Sonia Fanny Castillo Miranda vive en Argentina y es candidata a diputada nacional por Peruanos en el Exterior.

Sonia Fanny Castillo Miranda vive en Argentina y es candidata a diputada nacional por Peruanos en el Exterior. Su objetivo es llegar al parlamento del país que la vio nacer, proponiendo reformas estructurales y de esta manera fortalecer los derechos, la participación y el desarrollo de millones de sus compatriotas que se encuentran alrededor del mundo.

En una clara sintonía con su candidato presidencial, Roland Atencio, quien levanta las banderas de mantener un respeto irrestricto a los derechos humanos y el fortalecimiento del rol del Estado como agente promotor, Castillo Miranda asegura que alrededor del mundo hay más de 3,5 millones de ciudadanos de Perú viviendo fuera del país, y que esta comunidad en el exterior es un actor clave en el presente y futuro de esa nación.

A su vez, la candidata señala que este colectivo sostiene redes familiares, económicas y sociales que atraviesan fronteras y en varias situaciones “demandan una mayor presencia estatal”.

Sonia Fanny Castillo Miranda, es economista social, cuenta con más de tres décadas de experiencia territorial en la Argentina y destaca que su postulación para integrar una banca de diputada por los Peruanos en el Exterior (PEX) dentro de la Alianza Venceremos, se apoya en un diagnóstico contundente: el sistema consular vigente resulta insuficiente para atender las necesidades actuales, y para acelerar cambios y nuevas oportunidades se necesita de un “Estado presente” que garantice mayor seguridad en diversas áreas.

Asimismo, entre sus propuestas electorales, plantea un cambio de enfoque que deje atrás la lógica administrativa tradicional y avance hacia lo que define como una “Diplomacia de la Empatía”, en la que el Estado peruano actúe como un aliado activo en los territorios donde residen sus ciudadanos.

Un llamado al voto de la ciudadanía peruana

Por último, de cara a las elecciones del 12 de abril, la candidata convocó a los peruanos en el exterior a participar del proceso electoral, y parafraseó el slogan que sostiene su espacio político, que pide por una mayor integración de la comunidad migrante en las políticas públicas del país: “No somos solo remesas, no somos invisibles, somos ciudadanos con derechos”.

Los principales ejes de campaña de Sonia Fanny Castillo Miranda

Reforma de la representación migrante

Modificación de la Ley Nº 29495: Una normativa que creó los Consejos de Consulta de Peruanos en el Exterior. Según el diagnóstico de la candidata, estos espacios tienen hoy un carácter meramente consultivo, sin capacidad de incidencia real en la toma de decisiones.

La iniciativa busca reconvertir estos consejos en Clínicas de Desarrollo Territorial (CDT-PEX), organismos con funciones técnicas y comunitarias orientadas a promover el desarrollo económico, social y cultural de las comunidades migrantes. Entre las medidas previstas se destacan la creación de registros territoriales, la realización de un “Censo Oficial de Peruanos en el Exterior” y el impulso de herramientas digitales para la articulación de proyectos.

Consulados con un rol activo

Otro de los puntos clave es la transformación del papel de los consulados. La propuesta apunta a que dejen de ser oficinas centradas en trámites administrativos y se conviertan en espacios de acompañamiento integral.

Las CDT-PEX funcionarían como núcleo de este modelo, ofreciendo asistencia legal, laboral y emocional, además de fomentar emprendimientos, cooperativas y redes económicas transnacionales. También se contempla la implementación de una banca específica para migrantes, con acceso a créditos, billeteras virtuales para remesas y herramientas de inclusión financiera.

El plan incluye además la incorporación de dispositivos de atención psicosocial, orientados a abordar problemáticas como el duelo migratorio y la salud mental.

Hacia un retorno digno

Reforma de la Ley Nº 30001, que regula el retorno de peruanos al país. Si bien la normativa vigente establece beneficios tributarios y programas de reinserción, distintos sectores advierten que su impacto es limitado.

Entre las principales críticas se señalan la burocracia, la falta de acceso real al crédito y la ausencia de un enfoque integral que contemple situaciones de vulnerabilidad. En respuesta, la candidata propone la creación de un Fondo Nacional de Retorno Productivo, con financiamiento para emprendimientos y prioridad para proyectos de la economía social.

La propuesta incluye además una mirada diferencial para atender a mujeres migrantes, personas LGTBIQ+, personas mayores y diversos casos de retorno forzado o por situaciones de violencia.

Estrategia e implementación

Las reformas se financiarían a través de la reasignación de recursos consulares y la creación de un Fondo de Desarrollo Territorial Migrante. También se prevé la articulación con organismos internacionales como la OIM, ACNUR y la Unión Europea.