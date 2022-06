Duhalde, duro con Alberto Fernández: «Él no está bien»

El expresidente Eduardo Duhalde habló sobre la salud del presidente Alberto Fernández y dijo que «no está bien».

Eduardo Duhalde pidió mayor diálogo entre el oficialismo y la oposición porque consideró que “es más fácil gobernar cuando trabajan todos juntos”. Al mismo tiempo recordó el momento en el que asumió como gobernador bonaerense a fines de 1991. “Duplicamos al radicalismo 46% a 26% y Aldo Rico fue el tercero, pero cambiamos el paradigma: el que gana gobierna y el que pierde también. Teníamos un compromiso ético de 10 puntos firmado por todos”.

Detalló que antes de la Asamblea Legislativa donde se convirtió en presidente durante 2002, exigió que lo “votaran todos” para que su desembarco en la Casa Rosada tenga legitimidad en medio de la crisis político-social que vivía el país por entonces. Tras intensas horas de sesión en el Congreso de la Nación, la sesión entre diputados y senadores de aquel 1° de enero estuvo marcada por el amplio consenso en el peronismo y la oposición, que arrojó 262 votos a favor y 21 en contra. “Nos pusimos de acuerdo con lo que teníamos que hacer, el ‘que se vayan todos’ en ese momento nos alcanzaba a todos, inclusive a mí”.

Consultado por las posibilidades de un nuevo pacto entre la clase política en la actualidad, en declaraciones a la radio AM 990, Duhalde mencionó: “Hay que terminar con la grieta, estoy convencido de que así va a ser. Estoy trabajando”.

Además, reveló que el presidente Alberto Fernández le reconoció que le gustaría hacer “una Moncloa argentina” y que el presidente de la UCR, Gerardo Morales, también le aseguró que “si no hacemos algo así, no queda Argentina para nadie”.

De todas formas, para el dirigente peronista hoy Alberto se encuentra desbordado por la coyuntura de internas en el oficialismo, lo que repercute en su capacidad institucional para gobernar. “Tiene un problema muy serio y se lo dije ni bien asumió. No puede recibir impactos psicológicos permanentemente y estar bien, eso no existe. Él no está bien”, alertó y le recomendó “tomarse 3 o 4 horas por día como hacen todos los presidentes europeos”, entre los que mencionó el caso de la exmandataria alemana Ángela Merkel: “No quería tener servicio doméstico para encargarse ella”.