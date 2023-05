El BCRA no aguanta más y EE.UU ayudaría con el desembolso del FMI

El Banco Central hizo este miércoles otra fuerte venta de divisas por US$ 125 millones e hizo ceder al dólar blue. En tanto, Estados Unidos apoyaría la aceleración de desembolsos del FMI a nuestro país.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) tuvo que volver a vender reservas para frenar al dólar blue. Vendió US$ 125 millones y el dólar paraleló cotizó en baja a $469 para la venta. Por su parte, los tipos de cambio financieros operaron dispares, en las segunda jornada de las nuevas limitaciones para operar sobre esas cotizaciones en la bolsa porteña.

El dólar agro aportó US$ 99 millones, la liquidación más alta desde el 24 de abril pasado, y acumula ingresos por US$ 1.704 millones, desde el comienzo de la tercera etapa del Programa de Incremento Exportador, muy lejos de los US$ 9.000 millones a los que aspiraba Sergio Massa.

Apoyo para el FMI

Mientras el BCRA pierde reservas casi diariamente, trascendió este miércoles que el gobierno de Joe Biden apoyaría acelerar los desembolsos del programa de la Argentina de US$ 44.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, si la administración de Alberto Fernández puede negociar con éxito un nuevo cronograma.

Según el programa actual, la Argentina tiene previsto recibir 10.600 millones de dólares del FMI entre junio y diciembre que ayudaría a apuntalar las reservas.

Estados Unidos apoyaría adelantar los pagos porque ve la necesidad de evitar que la crisis económica de Argentina empeore, dijeron funcionarios citados por la agencia Bloomberg, que pidieron no ser identificados al no tener permiso para hablar públicamente.

El gobierno argentino planea argumentar ante el FMI que la severa sequía que sufre la nación está fuera de su control y necesita los fondos lo antes posible para domar la crisis.

El apoyo de Estados Unidos es importante, dada su condición de mayor accionista del FMI y el deseo del fondo de tomar decisiones por consenso.