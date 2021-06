El Dipy pudo sacarse la foto con Macri, ¿habrá candidatura?

Finalmente, el conductor radial y crítico del Gobierno, Adrián David “El Dipy” Martínez se sacó la foto con el expresidente Mauricio Macri, luego de que éste aceptara a través de las redes sociales su propuesta de fotografiarse juntos para “verlos reventar de bronca a los K”.

“Qué pedí? FOTO..y Qué pasó? salió selfie con @mauriciomacri !! Hasta almuerzo pegué!! Besis para todes”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter junto a una foto en la que se lo ve con Macri sonriendo los dos.

Hace dos días “El Dipy” había escrito: “Podrido me tienen diciéndome macrista. Ni lo conozco a Macri. ¿Tanto quieren que lo conozca? ¿Qué les pasa… Si no pienso como ustedes soy de Macri? Me cansaron”.

Y retrucó: “Solo por el placer de verlos reventar de bronca a los K, le voy a pedir una foto. Hola @mauriciomacri, ¿sale selfie?”.

Ante la propuesta, Macri respondió el mensaje y lo retuiteó invitando al cantante a sacarse la foto “cuando quieras” y “El Dipy” lo celebró con sus seguidores: “Listo, sale selfie jajaja ¡Revienten!”.

“El Dipy” se muestra crítico con el gobierno de Alberto Fernández y su gestión de la pandemia y las problemáticas sociales y económicas, motivo por el que suelen señalarlo como “macrista”.

Y fue a raíz de su cansancio de que traten de encasillarlo con un partido político que el conductor de “Los desclasados”, por Radio Rivadavia, le hizo la particular propuesta a Macri.

A principios de febrero, en diálogo con Noticias Argentinas, “El Dipy” explicó el fenómeno que desató por su opinión sobre la actualidad de la Argentina.

“Soy un ciudadano común y corriente que dice lo que piensa y quizás tengo más cerca un micrófono para decir lo que piensa. Y la gente que no tiene acceso en los medios se siente reflejada”, manifestó.

Y aclaró: “Es muy grande pensar en que soy la voz del pueblo, no me siento así y tampoco pretendo serlo. Quiero que cada uno sea su voz y pueda decir lo que piensa. No importa si no podés llegar a los medios, por eso están las redes. Yo lo tomé de esa forma, como un ciudadano más”.