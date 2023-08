El dólar a $600 ¿llega a $700 para las PASO?

El dólar blue trepó $22 en tan solo un día. A este paso podría llegar a los $700 antes de las elecciones del domingo ya que hoy cerró en $ 596 para la venta. La suba impacta también en las cotizaciones alternativas y financieras.

El dólar informal saltó este lunes unos $ 22, en lo que fue una de las subas diarias más altas, y terminó en los $596 para la venta y $ 591 para la compr a. Pero en algunas provincias la divisa superó los $ 600 y parece encaminarse a los $700 antes de que se celebren las PASO del 13 de agosto.

Desde los mercados argumentan que la suba del dólar se debe a un proceso de dolarización a modo de cobertura ante cualquier turbulencia que pueda provocar el resultado electoral. «No vemos factores relevantes que puedan calmar la presión dolarizadora en las cinco ruedas de aquí a las PASO» , advirtieron desde PPI en el Research semanal, según citó la agencia NA, con lo cual la única incógnita es hasta dónde puede llegar el dólar blue hasta el viernes y qué reacción habrá del lunes en adelante.

La moneda marginal llegó a cotizar en $ 604 en Tierra del Fuego, $ 601 en Salta y Córdoba, $ 600 en Buenos Aires, mientras que en el resto de las jurisdicciones el dólar blue se ubica por encima de los $ 594.

Brecha

El alza llevó la brecha del blue con el tipo de cambio oficial al 109,9%, el máximo valor desde el 18 de mayo pasado cuando llegó al 110,3%.

Los operadores del mercado señalaron que los controles oficiales limitan la operatoria del mercado marginal que registra muy pocas operaciones.

La semana anterior el dólar informal subió $23, tras acumular en julio un aumento de 11,3%, el mayor incremento mensual desde abril pasado, cuando saltó un 18,7%.

En qué anda el Banco Central

El Banco Central (BCRA) comenzó la semana con compras por unos US$ 21 millones y en el mes suma unos US$ 380 millones, mientras que las economías regionales liquidaron hoy US$ 132,3 millones.

Entre las cotizaciones que aplican para los gastos en el exterior el dólar Qatar cotizó a $588,4 y el dólar solidario con la carga impositiva y el turista o tarjeta operó en $514,85. El dólar mayorista avanzó a $283,2, la corrección de un comienzo de semana más alta desde agosto 2019.

En la bolsa de comercio el dólar MEP cotiza en $523,25 y la brecha con el oficial alcanza el 85,04%, mientras que el Contado con Liquidación sube a $594,04, y el spread con el dólar oficial se ubica en 109,87%.

Con información de agencia NA.