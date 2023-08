El dólar blue sigue subiendo: ya trepó $52 en lo que va de agosto

A tres días de las PASO, el dólar blue siguió con su tendencia alcista y cerró este jueves a $602. En lo que va de agosto ya subió $52.

El dólar informal volvió a subir este jueves, lo que fue adjudicado nuevamente por el ministro de Economía, Sergio Massa, a «maniobras especulativas».

La brecha cambiaria del blue se posiciona, de esta forma, a 105% respecto del dólar minorista y en el 113% respecto al mayorista.

Suba en el año

El dólar libre marca un incremento de $256 desde que comenzó el año.

A solo un día de terminar las ruedas hábiles, antes de las elecciones del fin de semanal, la moneda marginal cerró en $602 para la venta y a $597 pesos en la compra, luego de tocar un máximo intradiario de $610 y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en un 110,9%.

El BCRA terminó la rueda con ventas por US$ 34 millones y el dólar agro aportó hoy US$ 96,1 millones.

Los ingresos por la cuarta etapa del Programa de Incremento Exportador y acumulan US$ 1.973 millones, que representa el 99% de la meta de US$ 2.000 millones que se trazó el Ministerio de Economía y le faltan ingresos por US$ 26 millones para alcanzar ese objetivo.

