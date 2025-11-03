El dólar se volvió a disparar: rozó los $1.500 tras los anuncios de cambios en el Gabinete.

El dólar oficial cerró este lunes en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $25 respecto del último cierre.

La divisa comenzó la semana en alza, tras haberse conocido los nombres que conforman el actual Gabinete nacional y la designación de Alejandro Lew como secretario de Finanzas.

El presidente Javier Milei mantuvo este mismo lunes la primera reunión junto a su nuevo Gabinete, en donde Manuel Adorni (Jefe de Ministros), Pablo Quirno (Canciller) y Diego Santilli (ministro de Interior) hicieron sus debuts en sus respectivos cargos.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.490 y $1.500 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.505.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.420 para la compra y $1.440 para la venta, con una baja de 0,3% en la jornada.

El mayorista cerró en $1.474 y registró un incremento del 2,7% en la jornada.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 1,2% hasta $1.494,96, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un alza de 0,7% hasta los $1.517,7.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el viernes en US$39.382 millones. Este mismo lunes, el Gobierno cancelará US$822 millones de un vencimiento de intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI), que impactará en el nivel de las reservas.

Con información de la agencia Noticias Argentinas