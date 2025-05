El Eternauta, protagonizada por Ricardo Darín es la tercera serie más vista a nivel global en Netflix y tendrá segunda temporada.

El Eternauta tendrá 2da temporada “porque la historia lo requiere”, según lo confirmó Francisco Ramos, el vicepresidente de contenidos de Netflix para América Latina.

Por su parte, Ricardo Darín reveló cómo llegó al proyecto: “Sabía que existía, me ofrecieron la posibilidad de hacer el largometraje hace más de 10 años y después quedó en el camino. A partir de ese ofrecimiento, me llamó la atención y me sumergí a leer de qué se trataba”.

«Nivel técnico y artístico muy alto»

En esta línea, el artista explicó que el proceso de grabar ciencia ficción en Argentina fue “fantástico” y añadió: “Hay un nivel técnico y artístico muy alto. Parte de lo interesante de este proyecto es que armaron un equipo muy bueno en todos los rubros para ir adelante con esta idea”.

“Durante el rodaje, para donde mirabas, te encontrabas con gente muy capacitada y muy enfocada. Estuvimos mucho tiempo juntos y sentimos que realmente estuvimos apoyados unos en otros”.

Además, Darín sostuvo que la siguiente parte está prevista porque “La historia completa termina con una segunda temporada a diferencia de otros proyectos en los que, depende cómo funciona, agregan temporadas. Si queremos contar la historia de principio a fin, tenemos que hacerla”.

Récord argentino

El sitio especializado FlixPatrol confirmó que El Eternauta debutó en Netflix como la tercera serie más vista del mundo quedando por detrás de la última temporada de You y la producción animada Asterix & Obelix: The Big Fight.

FlixPatrol rastrea las clasificaciones de transmisión de 93 países. Si bien no está el dato completo, la lista incluye a los principales puntos de habla hispana y a las potencias mundiales, por lo que la serie protagonizada por Ricardo Darín ya es todo un éxito de época.

En los detalles de cada país, se puede observar que El Eternauta se encuentra como la serie más vista de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela y aparece segunda en Bahamas, Brasil, Costa Rica, Eslovaquia, España, Italia, Panamá y Ucrania.

Además, se ubicó tercera en Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Colombia, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumania, Serbia y Suiza. Como menciones especiales están Canadá (7°), Estados Unidos (5°), India (9°), Israel (6°), México (4°), Países Bajos (8°), Portugal (4°), Reino Unido (4°) y Turquía (4°).