El Gobierno advirtió que en Parques Nacionales «no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina”

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció esta mañana que el Gobierno Nacional decidió restituir a la Administración de Parques Nacionales dos hectáreas a orillas del lago Nahuel Huapi que la gestión anterior había entregado a una agrupación política.

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni cuestionó la “entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo” a agrupaciones políticas y a “presuntas comunidades indígenas sin demostrar pertenencia”, y remarcó que “los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer a un grupo cercano al poder de turno”.

“La entrega de terrenos nacionales por parte del kirchnerismo a presuntas comunidades indígenas y agrupaciones políticas no son una novedad. En el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández se otorgaron 221 reconocimientos sin demostrar pertenencia a comunidades originarias, y 81 de estos se hicieron en los últimos 6 días de gestión”.

“Los Parques Nacionales son patrimonio de todos los argentinos, no de los privilegiados por pertenecer a un grupo cercano al poder de turno. En estos parques no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la argentina”.