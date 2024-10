El Gobierno anunció el fin de los cargos hereditarios en el Estado

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el Gobierno firmó el decreto que prohíbe que los familiares o cónyuges de empleados estatales que fallecieron ocupen sus puestos de trabajo en su reemplazo.

Es un “injusto e insólito beneficio de la vieja política” que a partir de ahora “la administración del Presidente Javier Milei va a desterrar para siempre”, dijo Adorni.

Durante su habitual conferencia de prensa, que contó con la presencia del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, Adorni recordó que “algunos organismos del Estado como la extinta AFIP, el Banco Central, ANSES o Banco Nación incluyen dentro de sus estatutos normativas que habilitan los cargos hereditarios” a los que consideró “privilegios de sangre” que también existen “en otros organismos del Estado, particularmente en las provincias”, como el caso del Banco Provincia.

“Se acabó la lógica del Estado como un botín, a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada; en la Argentina de las ideas de la libertad los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual. En esta Argentina, nadie tiene sangre azul”, apuntó el Vocero.

Subasta

En otro orden, el Vocero también anunció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado, AABE, “va a subastar más de 400 inmuebles y poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado”. Se estima que esos inmuebles, entre los que se cuenta el que ocupaba el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en el barrio de San Telmo, “tienen un valor de 800 millones de dólares”.

Las primeras subastas de edificios públicos van a ocurrir antes de fin de año y se publicarán de manera progresiva en los próximos días en argentina.gob.ar/bienesdelestado. Asimismo, el Gobierno impulsa la venta de inmuebles decomisados en causas de corrupción y narcotráfico: “Los argentinos de bien merecen recuperar lo que el crimen organizado y los políticos corruptos, que no es otra cosa que el crimen organizado, les quitaron”, afirmó.

Adorni también consignó que en un operativo diseñado por la Agencia Nacional de Discapacidad, en conjunto con los Ministerios de Seguridad y de Justicia, “se logró capturar a 14 delincuentes prófugos que cobraban de manera irregular una pensión no contributiva por invalidez laboral”. A mediados de este año, una auditoría realizada por ANDIS sobre pensiones por invalidez otorgadas durante gestiones anteriores detectó una actividad fraudulenta a gran escala con desvío de fondos de alrededor de 1.000 millones de dólares solo en el año 2023.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

Manuel Adorni:

✅ “La Agencia Nacional de Discapacidad diseñó un operativo conjunto con los ministerios de Seguridad y de Justicia donde se logró capturar a 14 delincuentes prófugos que cobraban de manera irregular una pensión no contributiva por invalidez laboral”.

✅ “La Agencia de Administración de Bienes del Estado va a subastar más de 400 inmuebles y poner a la venta otras 800 propiedades con el único objetivo de reducir gastos innecesarios del Estado. Se estima que tienen un valor total de 800 millones de dólares”.

✅ “La empresa Posco Argentina inauguró una nueva planta de litio en la localidad salteña de General Güemes, tras una inversión de más de 800 millones de dólares. Esta planta contará con una producción de 25.000 toneladas de hidróxido de litio y se convertirá en la mayor productora de la región”.

✅ “Se acabó la lógica del Estado como un botín, a rifar entre amigos y familiares de una pequeña minoría privilegiada; en la Argentina de las ideas de la libertad los cargos públicos se asignan por mérito y esfuerzo individual”.

✅ (Comunicado Malvinas) “El problema no radicó en el Ministerio de Defensa. Se han iniciado sumarios a todos los involucrados, en pos de encontrar al responsable. Entendemos que hay un único responsable, cuando se lo encuentre se lo despedirá”.

✅ “No vamos a permitir esto que es una falta de respeto para todos los argentinos. Para nosotros el único nombre que existe es Malvinas”.

✅ “Los medicamentos HIV están garantizados y de hecho están garantizados en el presupuesto que se presentó en el Congreso”.

✅ “Hay cuestiones que no son razonables: que las provincias tengan un 70, un 80% de empleo público o que no haya desarrollo del sector privado. Es algo que tiene que modificarse porque además muchas provincias que tal vez puedan tener equilibrio fiscal pero que tienen un gasto público desmedido o poco eficiente, está sostenido por coparticipación que muchas veces proviene de otras provincias”

✅ “La Ciudad de Buenos Aires es un ejemplo: recibe menos de coparticipación de lo que aporta. A la Provincia de Buenos Aires le pasa lo mismo y después tenés del otro lado provincias que la ecuación es a la inversa, reciben mucho más de lo que aportan. Es una discusión que tenemos que dar en la Argentina, fue uno de los puntos del Pacto de Mayo”.

✅ “Invitamos a las 24 jurisdicciones a seguir un camino de equilibrio fiscal y de eficiencia en el gasto. Algunos están más cerca y otros por supuesto están más lejos”.

✅ “Los gremios hacen paro ahora que tenemos 3,5% de inflación mensual. No hicieron paro en los últimos 4 años cuando se acumuló una inflación del 1.020%. Y en particular el último año tampoco hubo conflicto y hubo 214% de inflación. No tiene demasiado sentido lo que hacen”.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado:

✅ “Hay resabios de privilegios de sangre, medievales, previos a la Revolución Francesa, que persisten en estamentos del sector público argentino, y eso es lo que esta resolución y lo que el Presidente Milei ha decidió eliminar”.

✅ “En Argentina hay dos visiones, ¿no? la liberal republicana y la medieval de la casta. El presidente Milei viene a desterrar una sociedad con privilegios para pocos en aras de la libertad para muchos”.