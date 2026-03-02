POLÍTICA 

El Gobierno difundió el discurso completo de Javier Milei con los insultos incluidos

Javier Milei en el Congreso el domingo 1 de marzo (Foto: Presidencia)

Javier Milei en el Congreso el domingo 1 de marzo (Foto: Presidencia)

Redacción 4SEMANAS 0 Comment , , ,

El Gobierno nacional difundió la desgrabación del discurso completo de Javier Milei en la Asamblea Legislativa de este domingo 1/3, incluyendo los cruces con la oposición.

DISCURSO DEL PRESIDENTE, JAVIER MILEI, EN APERTURA DEL 144° PERÍODO DE SESIONES ORDINARIAS DEL CONGRESO (1)Descarga

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.