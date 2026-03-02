Reforma Laboral: Marcha la CGT y presenta un amparo para declarar la inconstitucionalidad

La central obrera concentra frente a Tribunales para respaldar un amparo que frene la nueva ley y logre su declaración de inconstitucionalidad.

La CGT que lideran Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello concentrará a partir de las 11 en la plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales, para respaldar la presentación de un pedido de amparo y planteo de inconstitucionalidad. Según se informó, los abogados cegetistas formalizaron la acción una vez promulgada la norma, apuntando a suspender su vigencia mientras se resuelve el fondo del asunto.

CGT apunta a la Justicia para frenar la reforma laboral

El eje central del reclamo es que la reforma viola el principio de progresividad de los derechos laborales, consagrado en la Constitución: una vez conquistados, los derechos no pueden recortarse ni eliminarse, solo mejorarse.

La CGT sostiene que varios artículos representan una regresión grave en materia de derechos individuales y colectivos. Entre los puntos más cuestionados figuran: el artículo 98, que amplía de forma generalizada las actividades “esenciales” y obliga a garantizar entre el 50 % y el 75 % de los servicios durante una huelga —lo que, según el asesor legal Pablo Topet, equivale a una virtual prohibición del derecho a huelga—.

También aparecen cuestionados, entre otros, el artículo 133, que restringe las asambleas en ámbitos y horarios laborales; el artículo 134, que califica los bloqueos a empresas como “infracciones muy graves”; y los artículos 141, 142 y 143, que tipifican la convocatoria de asambleas como “prácticas desleales” y habilitan acciones judiciales en su contra.

La conducción cegetista optó por esta vía judicial como prioridad estratégica, descartando sumarse al paro y marcha al Congreso convocados por sectores más combativos el viernes pasado, durante el tratamiento en el Senado.

«Debe actuar la Justicia»

Jorge Sola, uno de los secretarios generales, subrayó que “el resorte republicano de la Justicia es el que debe actuar cuando el Congreso sanciona leyes que violan la Constitución”. Además, en declaraciones a C5N, el co líder de la central denunció que “detrás de la reforma laboral está el FMI y el quiebre del tejido social”.

Con esta movida, la CGT busca replicar éxitos previos —como el fallo contra el capítulo laboral del DNU 70/2023— y posiciona la pelea en el Poder Judicial como el principal frente contra lo que califica como un retroceso histórico en derechos laborales.

Con información de agencia MundoGremial