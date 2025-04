El Gobierno implementará un QR para ver al instante los precios de los medicamentos

El Gobierno anunció este jueves la implementación de un código QR en todo el país para ver los precios de los medicamentos en su celular y evitar filas y esperas en comercios y farmacias.

En conferencia de prensa en la Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni detalló que el Ministerio de Salud, en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, resolvió la implementación de un código QR en farmacias y mutuales que posibilitará que los usuarios “puedan ver al instante los precios a través de su celular sin necesidad de sacar números, hacer filas ni necesitar ayuda”.

El funcionario afirmó que próximamente también se van a incluir en el QR los descuentos que hacen el PAMI, obras sociales y prepagas, y subrayó que para el Gobierno “es fundamental que la gente cuente con toda la información necesaria para elegir la opción más conveniente”. En ese sentido recordó que la cartera de Salud creó recientemente la página web, que “ya es de uso cotidiano para la enorme mayoría de los argentinos”, donde se pueden chequear los precios de los medicamentos.

Inversiones de VW

Por otro lado, el vocero anticipó que Volkswagen Argentina anunciará en las próximas horas una de las inversiones más grandes de la década en el sector automotriz para producir, a partir de 2027, una nueva pick-up mediana en el país.

Esta inversión se suma a la realizada por la misma compañía el año pasado para la producción en serie de nuevos modelos de camiones y buses, así como a otras importantes inversiones anunciadas por otras automotrices en estos 15 meses de gestión, como la de Renault (u$s 350 millones), Mercedes Benz (u$s 110 millones) y Stellantis (u$s 385 millones). “Este es el resultado del clima de inversión y de negocios que empieza a reinar en la Argentina”, remarcó.

Baja de la pobreza

Por último, Adorni resaltó la “baja sustancial” de la pobreza registrada por el INDEC en el último año, y en ese marco subrayó que “el eslogan el Estado presente es una estafa, ya que a lo largo de décadas quienes administraron el Estado terminaron generando más pobreza”.

Por el contrario, el vocero aseguró que “no hay nada mejor para erradicar la pobreza que una economía ordenada, estable, sin déficit fiscal, sin emisión monetaria y con inflación a la baja”, y añadió que “la justicia social es apenas un relato al servicio de la política para justificar el colosal despilfarro de los recursos que aportan con su esfuerzo los pagadores de impuestos”.

“Nosotros hemos tomado la decisión de ponernos a trabajar para resolver ese problema y es lo que estamos haciendo. Las ideas de la libertad son el camino para dejar atrás la pobreza, terminar con la miseria y retomar la senda del progreso”, concluyó.

A continuación, los puntos más destacados de la conferencia:

✅ “En esta conferencia voy a referirme estrictamente a la agenda de gestión de las actividades del Presidente de la Nación y del Gobierno Nacional, tal cual viene ocurriendo hasta ahora, y no va a haber excepciones”.

✅ “El Presidente va a participar de la Gala American Patriot, organizada por la Fundación Make América Clean Again”.

✅ “Además de recibir un premio en honor a sus esfuerzos en la lucha contra el terrorismo, la inmigración ilegal y el fortalecimiento de la alianza entre Argentina y los Estados Unidos; se va a reunir con referentes internacionales, de primer nivel, relacionados con la seguridad y la política estadounidense”.

✅ “Ayer buena parte del equipo económico se reunió en Casa Rosada con el Presidente del Banco Mundial, quién se mostró muy impresionado por las reformas aplicadas en la Argentina y se comprometió a facilitar un sustancial paquete de apoyo que será desembolsado durante los próximos tres años”.

✅ “El Canciller de la República Argentina se reunió ayer en Washington con el Secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. Entre otros temas, dialogaron sobre la defensa de la democracia en la región, la situación en Venezuela y el fortalecimiento de la alianza estratégica entre ambos países”.

✅ “El Ministerio de Salud, en conjunto con la Secretaría de Industria y Comercio, resolvió la implementación de un código QR en farmacias y mutuales. Esto permitirá que los argentinos puedan ver al instante los precios de los medicamentos a través de su celular”.

✅ “Por otro lado, Volkswagen Argentina va a anunciar una de las inversiones más grandes de la década en el sector automotriz para producir a partir del 2027 una nueva pick-up mediana en el país”.

✅“Destacar los datos de pobreza que reveló el INDEC esta semana. No hay nada mejor para erradicar la pobreza que una economía ordenada, estable, sin déficit fiscal, sin emisión monetaria y con inflación a la baja”.

✅“Aclarar que la Ministra Bullrich va a continuar al frente del Ministerio de Seguridad. No tiene ningún problema de salud ni se va a desvincular”.

✅“El Secretario de Legal y Técnica, el doctor Herrera Bravo, renunció a su cargo por motivos personales. Le deseamos el mayor de los éxitos en los próximos desafíos profesionales. Lo reemplazará la doctora Ibarzabal Murphy”.

✅ (Malvinas) “Sabemos que todo lo que han hecho los gobiernos anteriores ha fracasado. El Presidente siempre tuvo la misma línea de pensamiento. Les guste o no a los kelpers, las Malvinas son Argentinas.

✅ “La única forma de defender la soberanía nacional es con una economía pujante y unas FFAA respetadas, que estén a la altura de las circunstancias. Jamás defendió la autodeterminación de los malvinenses”.