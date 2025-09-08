El Gobierno intenta contener al dólar en $1450 y se cayó la plataforma para operaciones financieras

El dólar oficial cotiza en el Banco Nación a $1.390 para la compra y $1.450 para la venta, con un retroceso de $10 con relación a la apertura por influencia de Luis Caputo.

Al abrir la rueda, el Banco Nación, con influencia del Ministerio de Economía de Luis Caputo, fijó el precio para los minoristas en $ 1.400 y $ 1.460 y una hora después lo ajustó a la baja.

En el segmento mayorista las primeras operaciones fueron en $ 1.450 y luego el precio cedió a la zona de $ 1.420.

No obstante, los operadores apuntan que el nivel de operaciones aún es bajo. Para los minoristas el precio sigue siendo de $ 1.400 y $ 1.460. En tanto, el MEP pasó a $ 1.440 y el Contado con Liquidación a $ 1.436. El “blue” opera en $ 1.410 y $ 1.450.

Sospechosa caída de sistema

Los operadores del sistema financiero denunciaron que la plataforma A3 Mercados para realizar operaciones no está funcionando pasado el mediodía de este lunes. La caída del sistema se da en un momento de conmoción en el mercado con bajas de acciones de 20% y un dólar en la zona de $ 1.450.