La «libertad» no es para cualquiera…

El tener «Libertad de pensamiento, de acción» no es para cualquiera, es una decisión.

El leer acciones de la «vieja política» (los llevaron en micro a votar, fueron con el voto en el bolsillo, 1 millón de extrajeros pudieron votar) y todas esas artimañas retrogadas de la década peronista del ’70 revela que para algunos, el término «Libertad» no es entendido…

Pcia de BsAs es hace mucho tiempo bastión peronista (con una interrupción de 4 años en donde Mauricio Macri pudo poner su candidata, María Eugenia Vidal, que recuerdo el impresentable de Baradel, titular del gremio docente en ese entonces, le hizo la vida imposible) desde el advenimiento de la Democracia en 1983 solo dos Gobernadores no fueron peronistas (Alejandro Armendáriz en 1983, radical de la mano de Raúl Alfonsín y la nombrada Vidal) después pasaron casi 40 años de peronismo en la provincia más grande del país…

Y nos preguntamos: ¿Como está la Provincia? ¿Tiene futuro, es pujante, no se inunda más, hicieron obras que dan orgullo a sus habitantes, todos tienen trabajo, la industria es la que marca el rumbo del país? y varias más, que nos podríamos hacer: ¿Hay seguridad, la educación es una prioridad, es el «faro» del desarrollo?

Todos sabemos que la respuesta es una sola: «Nada que ver, todo lo contrario».

Entonces, de qué estamos hablando, ¿Para qué quieren gobernar si tienen a todos sus habitantes hacinados, con hambre, en donde se producen robos y asesinatos por doquier, la industria destruida y una sociedad sin rumbo?

La provincia de Buenos Aires es la «Venezuela» de Argentina y esta sociedad «acepta» sin chistar sus condiciones, digo ésto porque no dejan de votar a sus opresores, votan a candidatos «testimoniales» (que todo el mundo sabe que no van a asumir) dejan que les mientan en la cara y no solo eso, asumen que es «su única realidad» porque cuando viene alguien que les dice «podemos hacer las cosas diferente, tener una alternativa, creer en sus fuerzas…». Vuelven a votar a sus opresores, mentirosos y corruptos candidatos de barro…

Bueno, una vez escuché la frase «cada sociedad tiene el gobierno que merece» y sirve para la provincia de Buenos Aires y sirve para el país…

Argentina vive un «atolladero» del que no puede salir, las alternativas son o Libertad u Opresión y parece que nos sentimos cómodos en ésta disyuntiva.

La «Libertad» no es para cualquiera (y va más allá de Javier Milei y el partido libertario) los jóvenes lo eligieron para salir de la Opresión y muchos adultos los seguimos; ahora la alternativa es, seguimos con este modelo (que debe perfeccionarse, dejar los insultos y los malos tratos de lado, poner sobre la mesa el «diálogo y el consenso») o volvemos para «atrás» como ya lo hicimos con el gobierno «nefasto» de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, catalogado (no lo digo yo) «como el PEOR gobierno de la Historia reciente de Argentina»…

En octubre es su decisión, logramos tener un Congreso que haga las transformaciones que pide a «gritos» el país (laborales, económicas, sociales) o seguimos «atados» a un modelo del siglo anterior, asentado en la dádiva y el Estado opresor…

Usted elige, como ha elegido siempre…

La «Libertad» está en la decisión…

¡Hasta la próxima!

Por: Pablo Rennella (Periodista de Córdoba)