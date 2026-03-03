El Gobierno se desligó del conflicto docente que afecta a varias provincias.

El Ministerio de Capital Humano se desligó este lunes del conflicto docente que afecta a varias provincias, entre ellas la provincia de Buenos Aires, y reiteró que la materia salarial es “competencia exclusiva de las provincias”, mientras regía la medida de fuerza por demandas salariales y contra la reforma laboral sancionada por el Congreso.

Tras la reunión en el Consejo de Educación, la cartera que conduce Sandra Pettovello anticipó que los gremios y las provincias realizarán un encuentro la semana próxima.

“En el día de la fecha tuvo lugar la reunión entre el Consejo Federal de Educación y los gremios docentes relativa al diálogo sobre salario mínimo docente. La convocatoria fue realizada en virtud de la vigencia de la medida cautelar dispuesta por la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo”, indicó Capital Humano en un comunicado.

En ese encuentro, informó, “se reiteró que la materia salarial es de competencia de las provincias, quienes son las verdaderas empleadoras de los docentes y que es responsabilidad de éstas y de los gremios alcanzar los acuerdos necesarios”.

“Las provincias y los gremios acordaron realizar un nuevo encuentro que tendrá lugar la próxima semana”, indicó Capital Humano.

El paro

Mientras tanto, gremios como CTERA, UDA y Sadop, entre otros, concretaron un paro nacional contra la reforma laboral aprobada la semana pasada en el Congreso y en “defensa de la educación pública, el trabajo digno y los derechos de las y los trabajadores”.

Para este sector, la reforma laboral “no tiene como objetivo la creación de empleo ni la mejora de las condiciones laborales”, sino “precarizar el trabajo” y fomentar “la flexibilización de las relaciones laborales”, que concluirían con “la pérdida de empleo”.

Las provincias donde se concretó la medida de fuerza fueron aquellas donde estaba previsto para hoy el inicio del ciclo lectivo: Buenos Aires, Ciudad Autónoma, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Santa Cruz, Mendoza, San Luis, Corrientes, Catamarca, Jujuy, Chaco, Formosa y Misiones.

En tanto, en Tucumán, la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) suspendió su adhesión luego de acatar la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo.

En ese distrito, el reclamo se centraba en la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, el aumento del presupuesto educativo y la restitución del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente).

De todos modos, el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, indicó en conferencia de prensa que en ese distrito el “dato positivo” fue que, pese al paro, “un 98 % de las escuelas estuvieron abiertas y funcionando”.

La huelga de CTERA también fue respaldada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).

Con información de la agencia Noticias Argentinas