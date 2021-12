El Senado aprobó la mitad de los decretos de Alberto Fernández

El Senado de la Nación, en la última sesión con mayoría del Frente de Todos, aprobó este jueves 48 de los 116 decretos emitidos por Alberto Fernández que tenían dictamen de la comisión de trámite legislativo.

Los decretos fueron convalidados por 41 votos afirmativos contra 23 negativos. La mayoría de ellos están vinculados al Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, la doble indemnización laboral y otras medidas de ayuda social como el IFE.

En el inicio de la sesión se le tomó juramento a la senadora por San Luis, Gabriela González Riollo (JxC) que reemplazó al senador Claudio Poggi. La senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri (JxC) juró como vicepresidenta segunda del cuerpo en reemplazo de la senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado, que finaliza su mandato.

El primer tema en consideración fue presentado por el senador por Catamarca, Dalmacio Mera (FdT). Una iniciativa que se trató sobre tablas para declarar de interés parlamentario el libro de Esteban Bullrich: “Una nueva Buenos Aires para renovar el Pacto de Unión Nacional”.

Mera resaltó que «Esteban ha presentado un libro con un diagnóstico del problema que representa la provincia de Buenos Aires, no solo para los bonaerenses, sino para todos los argentinos. Esta es una propuesta provocativa, pero propositiva que nos deja un desafío que excede a la cuestión partidaria. Este es un problema para todos los argentinos. Es una propuesta. Hay que debatirlo. Lo único que no puede hacer la política argentina es no debatirlo, guardarlo en un escritorio”.

Finalizó citando a la autora bonaerense Eladia Blazquez y dijo: “tus cuatro años, tu compromiso, no sólo honran tu cargo sino que honra la vida”.

Decretos de Necesidad y Urgencia

El senador por Jujuy, Guillermo Snopek (FdT) fue el miembro informante de los DNU sometidos a consideración por el cuerpo. Hizo un repaso de los mismos y destacó los que se referían al “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio”; el “Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio”, así como los beneficios laborales y sociales para hacer frente a la pandemia del Covid-19.

Respecto al manejo de la pandemia, Snopeck señaló que “al día de hoy no hay un manual sobre cómo debe manejarse el tema”.

El senador por La Pampa, Daniel Lovera (FdT) expuso sobre los decretos que involucraron a las cuestiones del trabajo y los derechos laborales. En ese sentido destacó que “en Argentina contamos con un sistema de protección de los derechos del trabajo único en el mundo”

En los discursos de cierre, el senador por Formosa, Luis Naidenoff (JxC) afirmó que “cerramos un año con un debate central. La discusión de 48 decretos que forman parte de un paquete de 116 DNU aprobados por la Comisión Bicameral”.

Recordó que “en abril del 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advertía sobre la necesidad de contralor de estas medidas de emergencia y la racionalidad de las limitaciones de derechos”.

Afirmó que “no hay ningún derecho para que el Poder Ejecutivo Nacional decidiría que durante 8 meses del año 2020 no se hubiera tratado ningún decreto. Por decisión política del oficialismo la Bicameral de DNU estuvo paralizada durante 12 meses. El Parlamento estuvo ausente de las decisiones políticas que se fueron tomando”.

Resaltó que “en toda la Argentina hay 151 mil infractores a los decretos de aislamiento. Mucho de esto se hubiera evitado si el Parlamento hubiera escuchado los pedidos de la sociedad ante medidas abusivas que afectan la libertad, el derecho a la educación y el derecho a comerciar”.

El titular de la bancada oficialista, senador por Formosa, José Mayans (FdT) sostuvo que “la situación de la pandemia fue extraordinaria para todo el mundo. Situación que todavía no terminó y no sabemos cómo terminará”. Dijo que “el gobierno inició su gestión con una emergencia general porque el país estaba en default” y que “al gobierno le faltó la comunicación. El Presidente tendría que haber dicho al país que recibimos un Banco Central quebrado”.

Mayans respondió a los dichos del senador Naidenoff que “no faltó sesión del Senado en la que no se discutiera sobre la pandemia y los decretos gubernamentales”. Señaló también que “aquí se discutió largamente el tema de las vacunas”.

Finalizó diciendo que “nunca más que ahora están justificados los decretos de necesidad y urgencia”.

Derechos a las personas en situación de calle.

La senadora por Corrientes, Ana Almirón (FdT) fue la miembro informante de la iniciativa que establece derechos a las personas en situación de calle.

En su presentación del proyecto, destacó que : “se intenta garantizar y hacer operativos los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle que se encuentren en el territorio de la República Argentina”.

Entre otros puntos, la medida impulsa: “que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación será la autoridad de aplicación”. También se explaya sobre el Derecho a la Dignidad Personal e Integridad Física; Derecho a la Identidad Personal; Derecho al acceso pleno a los servicios socio asistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; Derecho al acceso y al uso de los servicios de la infraestructura y de los espacios públicos; Derecho al acceso pleno a los servicios socio asistenciales; de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno y el Derecho al acceso a una vivienda digna.

El proyecto contempla la realización de un relevamiento de las personas en situación de calle. El relevamiento se realizará dentro de los 180 días a partir de la publicación de la ley. La medida se repetirá todos los años con la colaboración del INDEC y las reparticiones competentes de cada jurisdicción.

En el cierre, por la oposición, la senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, respaldó la iniciativa pero cuestionó “su tratamiento” y “la falta de cálculo sobre el impacto del proyecto, así como la falta de federalismo de la misma, lo que la vuelve inaplicable”. Afirmó que el problema de esta ley es que no es federal. “La acompaño en sus conceptos, no tengo nada que criticar, pero no es implementable, están dejando afuera a las provincias y están dejando pintados a los ministros de desarrollo social de cada provincia”, dijo.

El proyecto fue aprobado por 44 votos favorables contra 3 negativos y 7 abstenciones.

Entre otros temas en debate se aprobaron: el permiso para que el Presidente de la Nación se ausente del país durante el año 2022, el proyecto de Educación Inclusiva; la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo que establece que el preaviso de despido se debe realizar de manera fehaciente; modificación de la Ley de Voluntariado Social, la modificación de la Ley del Deporte; rotulado en sistema Braile de los envases de medicamentos; Ley de asistencia presencial para personas mayores; Ley de diagnóstico humanizado.