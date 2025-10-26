Elecciones 2025: Cerraron los comicios con la participación electoral más baja desde 1983

La participación electoral en las elecciones legislativas de este domingo 26/10 fue del 68,65%, la más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

Según informó oficialmente la Dirección Nacional Electoral (DINE) tras el cierre de los comicios, a las 18 había votado el 68,65% del padrón electoral en todo el país, lo que significó un récord histórico de ausentismo desde 1983.

Cabe recordar que en estas elecciones que se realizaron por primera vez con Boleta Única de Papel (BUP), se renuevan 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado Nacional.

Peor que en pandemia

El número 68,65% de coparticipación es menor a las elecciones legislativas de 2021, en pandemia, cuando fue del 71%.

La cifra también es inferior a la registrada en las elecciones presidenciales del año pasado donde votó el 77,05% del padrón, y en el Balotaje 2023 con el 76,31%.