Un diputado de Bullrich pidió eliminar la veda para que los “locales bailables no pierdan dinero”

El diputado nacional del PRO Damián Arabia insistió este viernes con su proyecto de ley que busca eliminar la veda electoral para que, según afirmó, los locales “gastronómicos, comerciantes y bailables dejen de perder dinero”.

“Como en cada elección, vengo a volver a insistir con mi proyecto de eliminación de la veda electoral para que gastronómicos, comerciantes y locales bailables dejen de perder dinero”, escribió Arabia en sus redes sociales.

En este sentido, sostuvo que “los argentinos necesitamos más libertad, no más restricciones”.

En la previa de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el legislador había hecho el mismo reclamo respecto de la veda electoral, mecanismo al que consideró “anticuado” y poco útil en los tiempos actuales.

Con información de la agencia Noticias Argentinas