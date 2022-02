En medio de las muertes por cocaína adulterada, Berni y Aníbal F se pelean

Mientras sigue en curso la investigación por la cocaína adulterada, los ministros de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández y su par bonaerense, Sergio Berni, se pelearon públicamente.

En declaraciones Radio Rivadavia, Aníbal Fernández describió que la noche en la que aparecieron los primeros casos de intoxicación con cocaína adulterada, Berni lo llamó para pedirle ayuda con el objetivo de multiplicar las fuerzas de seguridad en la zona. “Yo actué inmediatamente”, afirmó el ministro, y agregó: “Después hubo un hecho desgraciado. Pedí a mi equipo de comunicación que busquen algo en las redes que sea inteligente para contar esta situación, y pusieron un dibujo que no era satisfactorio. Él lo tomó como una chicana y yo no hago chicanas con la vida de la gente”.

Desde esa situación, la interna entre ambos no cesó sino que aumentó el nivel de violencia con el que los ministros se referencian entre sí, pero, a pesar de esta situación, Fernández sostuvo: “Estoy a favor de la centralización del combate contra el narcotráfico”.

Asimismo, el ministro contó que la Gendarmería, la Prefectura y la Seguridad Aeroportuaria realizan trabajos para combatir al narcotráfico, aunque señaló que no estuvo satisfecho con la labor de la Policía Federal. “Busqué dentro de la Policía Federal al mejor y lo hice venir junto al jefe y subjefe de la fuerza para tener una reunión y avanzar en el trabajo”, señaló Fernández.

La réplica de Berni

Por su parte, Sergio Berni parece acusó a su par de Nación de haber querido “sacar rédito político” de la situación. “Ante las puertas de una gran tragedia, no puedo creer que en vez de solidarizarse y tratar de evitar una tragedia, haya gente que se ponga a llevar agua para su molino, intentando hacer un título de una frase”, afirmó.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Berni afirmó: “Los soldados tenemos lealtad y honor, ¿habría que preguntarle a Aníbal Fernández si también lo tiene? Jamás trabajaría al lado de alguien que me trató de narcotraficante”.

"Llegué esa noche y me puse a laburar. Otros no podrían decir dónde estaban. Me gustaría que Aníbal explique a los argentinos qué hizo en esas 24 horas", detalló Berni.