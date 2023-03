Encuesta: El Poder Ejecutivo genera la menor confianza en la gente ¿y el Congreso?

Según una encuesta de la Asociación Civil Espacios Políticos, la mayoría de la población piensa que el Estado es incapaz de resolver la inflación y el Poder Ejecutivo es la institución que les genera menor confianza. El Congreso en 3er lugar.

La Asociación Civil Espacios Políticos realizó una encuesta nacional a cargo del Lic. Maximiliano Campos Ríossobre sobre las percepciones que tiene la población sobre el Estado, la burocracia y los trámites públicos, con datos alarmantes sobre el malestar de la población ante la administración pública de temas considerados urgentes.

Visión negativa

El estudio de 1133 casos a nivel nacional presenta las percepciones que tiene la ciudadanía acerca del funcionamiento y rol del Estado. Los datos revelan una visión negativa sobre las capacidades que tiene el Estado para escuchar y resolver los problemas que la sociedad considera urgentes: la inflación, la inseguridad y la corrupción son los temas señalados como prioritarios a ser resueltos. Pero, a su vez, se considera que el Estado es incapaz de hacerlo.

“Dos de cada tres personas consideran que el Estado no se desempeña correctamente en ninguna de las áreas y el 84% no confía en el Estado a nivel general” dijo Campos Ríos, y agregó “Esto demuestra que la discusión actual no tiene que ver con el tamaño del Estado, sino con su capacidad para resolver problemas”

Por otro lado, predomina una desconfianza general sobre el accionar del Estado. La falta de transparencia en las decisiones públicas y el desconocimiento sobre la correcta utilización de los recursos demuestran la baja credibilidad que tiene la sociedad frente a las instituciones políticas, indicó el informe.

Incapacidad

Del total de la población encuestada, el 81,3% piensa que el Estado es incapaz de resolver la inflación. Y el 44,6% cree que es el principal problema por resolver.

Para el 58,9% de la ciudadanía el Poder Ejecutivo es la institución que les genera menor confianza, le sigue la Justicia con un 21,5% y tercero quedó el Congreso con un 12,5%, lo que parece evidenciar que la percepción de la sociedad respecto del Legislativo, que históricamente había sido muy mala, ha mejorado.

Además, el 87,8% percibe que las decisiones públicas no son transparentes y el 86,2% considera que el Estado es ineficiente en el manejo de sus recursos.

La ineficiencia, la falta de transparencia y la desconfianza llevan a que el 88,4% de la sociedad considere que el Estado en nuestro país se encuentra ausente. Ante este escenario el 75,6% estuvo de acuerdo en que es necesario realizar reformas. Ocupando la “reforma monetaria” el primer lugar con el 28,8% de las preferencias.

Las reformas varían de acuerdo con el rango etario: mientras que los adultos consideran la reforma judicial como la segunda más importante, los más jóvenes centran sus preocupaciones en el mercado laboral. Pero, en definitiva, tanto jóvenes como adultos, consideran que el Estado no escucha sus demandas, no es transparente en su accionar, no les genera confianza y que deberían producirse reformas en varias áreas.

El informe completo