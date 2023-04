Entrevista a Facundo Manes y Jimena Latorre: Regulación de la Inteligencia Artificial

Los diputados nacionales Jimena Latorre y Facundo Manes explicaron a 4SEMANAS su proyecto de ley para regular la Inteligencia Artificial (IA) desde un punto de vista ético.

En declaraciones a 4SEMANAS, Facundo Manes explicó que la IA no es una tecnología nueva, sino que nació a mediados del siglo pasado: «Consistía primero en programas que hacían tareas para los que fueron programados y ya en ese entonces se decía que iba a superar al cerebro humano y a la inteligencia humana. Eso no pasó, pero en la última etapa de la Inteligencia Artificial hubo un salto tecnológico muy importante que es que los programas hacen tareas para los que no fueron programados. ¿Hasta dónde llega esto? Eso implica que el destino de eso es incierto y ahí es donde entra el Estado argentino en una ley que promete ser de vanguardia no solo a nivel latinoamericano sino internacional que es impulsada por la diputada de Latorre».

La propuesta de ley

La diputada Latorre explicó que los riesgos relacionados con la IA están en hasta dónde puede llegar sin un control ético. En ese sentido, recordó que en 2019, la UNESCO recomendó a todos los países que regularan el uso ético de los sistemas de IA.

«Lo que se está pidiendo no es que se detenga la evolución de la IA, sino que tengamos reglas claras que digan cuáles son los principios y valores a los que deben atenerse estos estos desarrollos y por lo tanto estas reglas puedan marcar también la necesidad de que haya un registro y que ese registro controle que estos límites y principios se cumplan. Esa es la propuesta».

En un mundo híbrido, la IA debe ser regulada éticamente

En conclusión, Latorre y Manes proponen una ley para regular la IA desde un punto de vista ético. En un mundo híbrido donde la tecnología se integra cada vez más a nuestras vidas, es importante que los desarrollos tecnológicos estén sujetos a principios y valores que respeten los derechos humanos, la privacidad y la seguridad. La ley que promueven los diputados es un paso en esa dirección y apunta a que la IA se desarrolle de manera responsable y sostenible.