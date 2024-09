Fassi redobló la apuesta y apuntó contra Tapia por el altercado con Merlos: “No juegues con Talleres”

El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, redobló la apuesta tras el escándalo con el árbitro Andrés Merlos y apuntó contra el mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Tras la eliminación de Talleres de Córdoba en los octavos de final de la Copa Argentina ante Boca, el escándalo apareció en los pasillos del estadio Malvinas Argentinas donde el presidente y el vice de la ‘T’ se pelearon con el árbitro del partido, Merlos. Este último denunció que Fassi ingresó al vestuario con custodias y armas de fuego mientras que el mandatario tallarín asegura que el juez le pegó una trompada.

Este lunes, el presidente de Talleres de Córdoba habló sobre lo sucedido y empezó apuntando contra el árbitro: “Desde el año 2020 que Merlos nos perjudica. Era la designación perfecta, había tenido problemas con Boca también ante River. Era una designación extraordinaria y muy pensada. Son solamente cuatro o cinco árbitros serviles o abanderados que lamentablemente empañan ese 85% de arbitraje honesto, ese arbitraje que ha sido modelo en el mundo con destacadas actuaciones. No se confundan, no hablo del arbitraje argentino. Hablo de árbitros serviles que para una causa determinada, enviados para perjudicar”.

Sin embargo, Fassi decidió redoblar la apuesta y apuntar directamente contra el ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, y una persona con la que esta enemistada por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD): “Lamentablemente a Chiqui Tapia le he pedido juntarnos ya hace más de año y medio. La última vez que nos juntamos en Buenos Aires me hizo ir un domingo. Me fui un domingo, no me recibiste. Quedamos para juntarnos el lunes, tampoco me recibiste. Quedamos para juntarnos el martes, tampoco me recibiste, y el miércoles ya me tuve que volver a Córdoba”.

“Entonces no solamente no me recibiste, sino que reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto. A una institución que no tiene por qué sufrir ningún tipo de situación de todas las que desde hace 4 o 5 años vengo hablando de forma personal contigo y con el señor Beligoy. Por supuesto que Beligoy, la última vez que te pedí que no seamos perjudicados me dijiste que hable con el señor Beligoy, y te contesté, ‘Chiqui, no juegues con Talleres’. El señor Beligoy hace expresamente el mandato de lo que vos y tu segmento de gente hace que genere”, agregó Fassi sumando a la queja a Beligoy, director nacional del arbitraje.

Por último, el presidente de Talleres le habló directamente a Tapia marcandole lo mal que esta el fútbol argentino desde su óptica: “No somos campeones del mundo ni bicampeones de América gracias a la gestión que hacemos en el fútbol argentino. Chiqui, el fútbol argentino está cansado de que pasen cosas raras, de que escribamos un reglamento hoy y mañana lo cambiemos. ¡El hincha está cansado! Ah, pero claro, invitamos a la barrabrava, la llevamos al Mundial, manejamos algunos clubes para que no hablen y nos apoyen. Nosotros no transamos. Yo te quiero hacer una propuesta: hacer un congreso, ese que te vengo pidiendo hace cuatro años, que lo hagamos pronto, que hablemos de los derechos de TV. Chiqui, los derechos de TV transformaron el mundo”.

“El fútbol español en el año 2000 repartía 200 millones de euros a todos sus clubes. Hoy reparte más de 3500 millones. ¿Por qué no nos ponemos a ver un poquito al fútbol español, a ver qué hizo en estos 20 años? ¿Por qué no vemos cómo profesionalizar el arbitraje, que sea autónomo y no dependa de una organización, que puedan ser profesionales y trabajen 8 horas por día? ¿Por qué no estandarizamos los torneos a la cantidad de equipos que tienen que ser y que no sean servibles para que puedas ganar una elección? Así perjudicas al fútbol argentino, Chiqui” concluyó Fassi.

Con información de la agencia Noticias Argentinas