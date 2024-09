Informe: Milei desfinanció el manejo del fuego, parques nacionales y protección de bosques

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) publicó el documento “Monitor ambiental del Presupuesto”, en donde analiza las prioridades económicas del gobierno reflejadas a través de la ejecución del Presupuesto Nacional 2024, con énfasis en las partidas socioambientales y energéticas.

En el informe, que abarca las ejecuciones presupuestarias de los primeros seis meses del año, señalan que “en un contexto de fuerte ajuste fiscal, como el que se vive actualmente en Argentina, algunas partidas son sacrificadas en favor de mantener otras».

Por ejemplo, desde la fundación explican que los montos destinados a la Deuda Pública mantienen la caída más leve entre todas las partidas analizadas, con una disminución del 11% en términos reales. “Si consideramos la inflación del 79,8% entre enero y junio del 2024, la participación de la deuda en el Presupuesto Nacional tuvo un aumento del 30% con respecto al 2023. Mientras que los fondos destinados a las partidas ambientales tuvieron caídas que van desde un 35% hasta más del 44%”, detalla FARN.

A su vez, el documento enfatiza que en los últimos años la formulación y ejecución de las políticas de hidrocarburos ha sido una prioridad para los gobiernos de turno: “Se priorizan los ingresos de las empresas tanto por el aumento de las tarifas de energía como por la mayor ejecución de subsidios”.

Mientras el Estado brinda estos beneficios a las empresas, Matías Cena Trebucq, economista del área de Investigación de FARN, advierte que “durante el primer semestre del año, los subsidios energéticos para los hogares cayeron un 57,17% en términos nominales, en comparación al mismo periodo del 2023, según los datos abiertos del Presupuesto”.

«No hay voluntad política»

“El análisis del Presupuesto de este año nos deja una clara evidencia. No es que no haya plata, sino que no hay voluntad política para distribuirla entre todos los sectores y áreas que la necesitan”, señala Cena Trebucq.

El 16 de septiembre se espera que el gobierno presente su primer proyecto de Ley de Presupuesto para el 2025. En este sentido, Guillermina French, responsable del área de Investigación de FARN, indicó: “Hasta el momento, vimos como el actual gobierno desfinanció y subejecutó partidas fundamentales para el cuidado, prevención y reparación del ambiente. Esto ocurre mientras las grandes empresas hidrocarburíferas continúan siendo beneficiadas por el Estado Nacional. Si el gobierno continúa fomentando las exportaciones primarias, sin los cuidados ambientales pertinentes a estas actividades extractivas, podemos esperar que el escenario continúe siendo complejo para el ambiente y para las comunidades que lo habitan”.

¿Cuáles son las partidas ambientales desfinanciadas?

Desarrollo Sustentable de la Cuenca Matanza-Riachuelo : mientras que los porcentajes de ejecución de la partida venían siendo de más del 40%, 70% y 80% para 2021, 2022 y 2023, respectivamente, en 2024 apenas fue del 6,9%. Lo ejecutado representó apenas el 0,006% del Presupuesto Nacional ejecutado, lo que representa una caída del 95,9% con respecto al 2023, que alcanzaba más del 0,1%

: mientras que los porcentajes de ejecución de la partida venían siendo de más del 40%, 70% y 80% para 2021, 2022 y 2023, respectivamente, en 2024 apenas fue del 6,9%. Lo ejecutado representó apenas el 0,006% del Presupuesto Nacional ejecutado, lo que representa una caída del 95,9% con respecto al 2023, que alcanzaba más del 0,1% Ley de Manejo del Fuego (Nº 26.815) : esta partida tuvo una fuerte caída de su ejecución en la primera mitad del año: apenas el 26,7% de su presupuesto vigente. Este volumen se encuentra muy lejos del 45%, 70% y 78% ejecutado en 2021, 2022 y 2023, respectivamente.

: esta partida tuvo una fuerte caída de su ejecución en la primera mitad del año: apenas el 26,7% de su presupuesto vigente. Este volumen se encuentra muy lejos del 45%, 70% y 78% ejecutado en 2021, 2022 y 2023, respectivamente. Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley N°26.331): actualmente, este fondo es más de 18 veces menor a lo que debería por ley. Además, en estos primeros 6 meses del año no se ejecutó ni un sólo peso de los montos estipulados en el Presupuesto Nacional para su cumplimiento.

(Ley N°26.331): actualmente, este fondo es más de 18 veces menor a lo que debería por ley. Además, en estos primeros 6 meses del año no se ejecutó ni un sólo peso de los montos estipulados en el Presupuesto Nacional para su cumplimiento. Subsecretaría de Ambiente y Administración de Parques Nacionales: ambas sufrieron recortes de más del 40% para el primer semestre del 2024. De no haber modificaciones presupuestarias, podrían caer hasta un 58% para fin de año.

ambas sufrieron recortes de más del 40% para el primer semestre del 2024. De no haber modificaciones presupuestarias, podrían caer hasta un 58% para fin de año. Sistema de Áreas Marinas Protegidas (SAMP) : a diferencia del resto, esta partida posee una mayor ejecución que en años anteriores, duplicando la del 2023 y alcanzando el 85,6% para los primeros 6 meses del 2024. Sin embargo, presenta una caída del 35% en términos reales.

: a diferencia del resto, esta partida posee una mayor ejecución que en años anteriores, duplicando la del 2023 y alcanzando el 85,6% para los primeros 6 meses del 2024. Sin embargo, presenta una caída del 35% en términos reales. Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía (Ley N° 27.191): según esta ley, Argentina debe alcanzar para 2025 un 20% del abastecimiento energético con fuentes renovables no convencionales, es decir, energía solar y eólica. Sin embargo, en lo que va del año apenas se ejecutó el 1,6% del presupuesto destinado a energías renovables, una caída del 97,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

“Nos encontramos en un contexto en el cual se observa la instalación de narrativas a nivel global que niegan el cambio climático y plantean que las herramientas para la protección de los bosques nativos, de los glaciares, del agua, de la biodiversidad y las tierras representan un estorbo a la producción. El afán por el superávit fiscal se traduce en recortes presupuestarios y la priorización de la deuda pública. Esto se materializa en el desmantelamiento de la capacidad del Estado para proteger el ambiente en la Argentina. Con menos del 3% del superávit fiscal del primer semestre se podría haber mantenido el valor real de todas las partidas ambientales”, señaló Cena Trebucq