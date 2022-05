Feria del Libro 2022: Hoy desde Chile, Jorge Calvo. “La manifestación de aquello que no vemos pero que está presente”

Ingeniero químico de profesión, excelente escritor de vocación. A los doce años ganó un Concurso Nacional en su país, Chile, auspiciado por la Embajada de Francia, con el primer lugar gracias a la escritura de un cuento corto en el que narró una historia, urbana y sencilla entre dos hermanos pequeños. Sabiendo entender ya desde niño que la vida aunque sea bien mágica, tiene momentos de tragedia, y sabiendo transmitir sensaciones y conectar con lo más intrínseco del ser humano, luego de leer con avidez cuanta revista infantil llegase a sus manos, desde pequeño en su 8vo grado de un colegio público (aquí hubiese sido el 7mo) incursionó en su vocación: la de creador literario.

Ésta vez presentó en la 46° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires su último libro, bien ajedrecístico, pero desde la poética del ajedrez: Batallas de una Pasión.

Pasión, palabra derivada de pasio, padecer de la que curiosamente deviene apasionarse, conllevar un entusiasmo constante y esplendoroso por un arte ciencia hobby ó deporte y desarrollarlo al máximo.

El libro es de la Editorial Signo, de Santiago de Chile y puede adquirirse accesiblemente en algunos de los stands de la Feria.

Caissa, los monjes, espejos, las máscaras y el ajedrez como pretexto que precede y se imbrinca en toda la obra. Un libro maravilloso y original que hace entrar y adentrar al lector en otra escena. Un libro de calidad.

Escuchando a Mercedes Sosa, en el día de la Virgen de Luján, patrona de nuestro país, Argentina y acompañado por Constanza, nos recibió en el foyer de un hotel no menos atrapante que el libro. Tostadas de almendras y café argentino mediante, comenzamos el diálogo.

_¿Cómo fue la escritura de éste libro?

_Escribí éstos relatos a una velocidad uniformemente acelerada bajo un impulso que se presentó de improviso y que no cedió hasta que lo finalicé. Me inspiré en el gran éxito Gambito de Dama, que en verdad lleva gran parte de la vida de Bobby Fischer pero que al verlo me dpi cuenta que determinadas escenas y parte del guión hubiese podido hacerse diferente, incluso más interesante desde la realidad misma. Siempre más allá de que en Chile la poesía es una constante, a mí me ha gustado escribir desde el realismo, y quizás eso fue lo que hizo que ganase hace algunas pocas décadas (risas) mi primer premio de escritura, por una historia común y realista pero que termina de un modo trágico. Quizás como la vida misma.

_Aunque espero que haya excepciones (aunque lo dudo). Más allá del éxito de Netflix. ¿Qué lo ha inspirado a usted desde lo ajedrecístico?

_Bueno yo he sido jugador de ajedrez en mi país y he ganado algunos torneos. Fíjate en dos ajedrecistas jugando en un tablero: Y qué ves? La típica imagen de dos hombres las más de las veces sosteniéndose la cabeza horas ó minutos ahora que los tiempos se han acortado y por sus mentes van pasando casi una infinidad de jugadas. Pero qué? Sólo vemos una en el tablero y ésa jugada a su vez tiene consecuencias, al igual que en la realidad, no podemos percibir todo aunque pienso que todo está conectado. Las jugadas que son descartadas sin materializarse no obstante han tenido su momento de existencia real aunque más no sea que en la mente del jugador. He aquí la paradoja: Han existido pero invisibles. Uno de los orígenes del juego se remonta a la leyenda de Caissa quien arroja el juego a la Tierra para evitar guerras excesivas. Encontrar el puente entre el ajedrez que parece una actividad privada muy hermética y seria con lo público se puede observar en la serie que te he mencionado, Gambito de Dama, fíjate que la protagonista es una niña, porque ahora se ha puesto de moda una esencia feminista en el aire y a ella le han adjudicado una historia de ficción, que me ha gustado, pero noté que varias coas del mundo del ajedrez podrían estar presentes, entonces empecé a soñar y por ésos sueños fue que lo fui escribiendo. Lo que te decía hace un momento también con respecto a Caissa, es que arroja el ajedrez a la Tierra porque consideraba que las guerras podían no ser sangrientas. Lo que ocurre en un partido de futbol es bien distinto y hasta opuesto a lo de ajedrez porque tú ves todo en tiempo real, en el ajedrez sin embargo, todo lo que ellos están viendo está en la mente suya porque están viendo un mundo invisible y lo están viendo hasta lo último y éso nunca encarna en la tierra y es real.

_Claro, sólo se hace visible una de las alternativas, una de las tantas posibles jugadas. Y qué es el ajedrez para Usted?

_ El ajedrez es una metáfora de cómo se manifiesta el mundo invisible. Esa jugada que tú vez es la decantación de un análisis y puede ser la buena y la mala, tú no lo sabes.

Mientras degustamos el café y tratamos de extender el tiempo, nos cuenta además, con su bellísimo acento chileno (y a ellos les gusta el nuestro) tan suave como musical que tiene un programa radial al que nuestros lectores se podrán unir en calidad de oyentes, vía facebook. Se llama: “Palabras peligrosas” y allí nuestro escritor entrevista, valga la redundancia, a escritores. Le pregunto entonces por el fenómeno de lo literario y me responde:

_Siempre sospeché de la gente que estudia literatura. Sucede que yo considero que los escritores son los que están creando la literatura, y eso es como una segunda instancia, me parece que no se puede llegar a ser escritor estudiando literatura. Estudiando literatura se puede llegar a comprender la literatura como un fenómeno social y de arte, pero es más la labor de un crítico literario que la de un creador literario quien tiene una historia que lucha por salir y que genera su propia forma. No se puede estudiar la forma de arte. Y los críticos literarios saben criticar. Pero crear es como una criatura nueva que va a nacer, necesita generar su forma. Estoy transmitiendo algo que yo solamente a lo mejor vislumbro en sueños pero que no se vé en la realidad.

_ Y dado que el tiempo nos apremia a veces, para ir finalizando ésta breve pero interesantísima nota, desde aquel primer premio hasta hoy: Puede contarnos a qué tipo de literatura ó de creación literaria en éste caso se ha abocado?

_ Sí, yo hice una literatura urbana moderna actual y también vinculada a fenómenos sociales de las últimas décadas de América Latina, publiqué cinco libros de cuentos y cuatro novelas publicadas. Igual te quiero contar que fui muy bueno en matemáticas y fui primer tablero en el Club de Santiago, incluso en Europa he jugado en lugares suecos. Pero siempre la literatura ha sido una constante. Y en relación a la creación, pasa por montar una historia desde lo atemporal, en ése sentido soy borgeano, soy cortazariano, los tengo incorporados. Yo considero que en la realidad está todo conectado y unido por libros invisibles que nosotros no vemos. La obra de arte es como vapor, lo demás está escondido, es como lo que dice Piglia, que en toda historia hay dos cuentos: uno que se manifiesta y otro que no se vé, pero están ambos. Todo nuestro universo mental es lenguaje, como ha dicho Lacan. La manifestación de aquello que no vemos pero que está presente.

Y así, mientras Mercedes Sosa de fondo continúa con: “Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón “, de recepción nos avisan que el charter ha llegado, el escritor debe regresar a su patria. Hablamos un instante más, los saludo y les agradezco a ambos los primeros minutos de lo que podrá ser algo más extenso luego y los acompaño unos pasos. Suena otra música, anglosajona en el foyer, y ya es tiempo de la próxima nota. Hasta pronto! Ha sido un lujo y un placer.

Productora Fotoperiodística (especial para 4semanas) Mariana Bouza mibouza@gmail.com