Fondos de organismos multilaterales apuntalan las reservas del BCRA

Los organismos multilaterales apuntalan las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en 680,4 millones de dólares. Hoy, la institución confirmó los desembolsos de US$ 285,4 millones de dólares por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de US$ 395 millones de dólares por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Blindar las reservas

La llegada de los fondos es bienvenida dada la situacion en que están las reservas del BCRA, que lleva once jornadas consecutivas con saldo negativo por su participación cambiaria y anota en marzo ventas netas por US$ 1.139 millones en el MULC y en el transcurso de 2023 el saldo negativo alcanza los 2.222 millones de dólares. En la jornada de hoy la autoridad monetaria finalizó con ventas por US$ 261 millones.

Sin fecha para el próximo pago

En el día que se confirmó que el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) acordaron postergar los pagos que operaban esta semana por US$ 2.717 millones hasta el 31 de marzo, a la espera de la aprobación formal de la cuarta revisión del acuerdo y el desembolso de US$ 5.300 millones. De no haber ocurrido esto, se habría tenido que hacer frente con las pocas reservas que quedan en los saldos del BCRA.

El cronograma de pagos para Argentina es muy exigente en las próximas semanas, ya que en abril deberá pagarle otros US$ 2.600 millones al organismo. De esta forma, la totalidad del dinero que entraría el próximo viernes 31 de marzo al Central saldrá en menos de un mes.