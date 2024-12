Francos tildó de “ridícula” la intención de Kicillof de hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, salió a calificar de “ridícula” la intención del gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien sugirió que la provincia de Buenos Aires podría hacerse cargo de Aerolíneas Argentinas en caso de que el Gobierno nacional insista con privatizarla.

En ese sentido, Francos cuestionó la idea de que “una provincia que tiene déficit y se endeuda” se haga cargo de una empresa nacional. “No entiendo la lógica, si es cambiar el foco y creer que puede ser la solución a los problemas; es ridículo, es algo que no tiene sentido”, sostuvo.

“¿Cuál es el sentido? ¿Hacia dónde quiere llevar la deuda del estado provincial ¿provincial? Nosotros estamos arreglando las cuentas nacionales, pero las cuentas de la provincia de Buenos Aires no las arregla nadie”, retrucó el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Cabe destacar que, Kicillof destacó el pasado lunes que Aerolíneas Argentinas es un “instrumento central para la conectividad del país, para el desarrollo y para la equidad territorial, además de que es una fuente de ingresos y de bienestar que es inconmensurable”.

“El gobierno de Javier Milei sostiene que ‘nadie quiere’ Aerolíneas Argentinas, y creo que es importante marcar la diferencia, porque bajo ese argumento la quieren privatizar. Desde la Provincia no vamos a permitir que nos quiten nuestra aerolínea de bandera, y vamos a pelear para que no la cierre, no la vacíen y no la vendan a un grupo amigo”, expresó el mandatario bonaerense.

Es que, según las palabras de Kicillof, Aerolíneas Argentinas hace un gran aporte a la región que lidera, ya que desde el Aeropuerto de Ezeiza salen vuelos nacionales e internacionales, que de privatizarse la empresa dejarían una pérdida de USD 2.665 millones. “Iniciamos un camino de diálogo con los trabajadores y otros gobernadores para impedir que destruyan una línea de bandera”, precisó.

Es preciso mencionar que, las críticas de Francos contra Kicillof se sumaron a las efectuadas por varios legisladores bonaerenses de la oposición que salieron a manifestar su repudio ante la posibilidad de que Axel Kicillof adquiera Aerolíneas Argentinas.

Fuente: Diputados Bs. As.