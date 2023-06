Gobernadores peronistas piden lista de unidad pero no proponen a nadie

Trece gobernadores peronistas se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para pedir que no haya PASO en el Frente de Todos y se arme una lista de unidad «de carácter federal».

Los gobernadores del peronismo se juntaron para pedir que no haya PASO y se conforme una lista de unidad pero no propusieron a nadie. En ese contexto, Daniel Scioli ya dijo que su participación es «legítima» e indeclinable; Eduardo «Wado» de Pedro ya está en campaña; Sergio Massa no se definió al igual que Axel Kicillof (quien iría por la reelección en territorio bonaerense); Juan Grabois está lanzado y no se bajará aunque Cristina Kirchner se lo pida para favorecer a Scioli o a Massa y Agustín Rossi también anunció su candidatura.

«Nos congregamos con el objeto de hacer oír nuestra voz en la construcción de un país más justo, federal y democrático. Ante la difícil situación socioeconómica que atraviesa nuestro país, en el marco de nuestra responsabilidad institucional y política, y conscientes que no podemos distraer esfuerzos en discusiones estériles que solo conducen a divisiones», dijeron los gobernadores que también anunciaron que se reunirán con Cristina Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa.

Exigencia

«Exigimos la construcción de una lista de unidad con integración de carácter federal«, resumieron.

«Proponemos elaborar participativamente una estrategia electoral superadora de la coyuntura y de carácter federal, convocando a otras fuerzas políticas», agregaron.

«Conformamos una comisión de acción política que contribuya a la construcción de un Plan de Gobierno en el que prime el desarrollo y la inclusión social», anunciaron.

Del encuentro participaron los gobernadores de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Con poco tiempo

Al cierre del cónclave, tomó contacto con la prensa el mandatario chaqueño, Jorge Capitanich, quien confirmó que «la primera conclusión» a la que se llegó en la reunión fue la de «exigir «una lista de unidad y de consenso dentro del espacio del Frente de Todos».

LEA MÁS EN: Belgrano: El periodista que pensó un país

«Se ha analizado con mucha meticulosidad el tema de las condiciones de lograr una metodología de consenso con participación de carácter federal», contó.

En este punto, advirtió que no queda mucho tiempo para pulir y sellar los acuerdos porque el 14 de junio próximo expira el plazo de presentación de las alianzas electorales, y el 24 de junio vence el plazo para la inscripción de las listas de candidatos.

«En consecuencia, esta comisión va a tener a profundizar el diálogo entre todo nuestro espacio con los partidos que lo integran y con la eventual ampliación del mismo», señaló Capitanich.

«Se plantea un modelo de generación de una metodología para la elaboración de un plan de gobierno concreto que sea inclusivo, federal, de carácter social a los efectos de propender a una propuesta de gobierno confiable y creíble en el marco de las nuevas elecciones«, finalizó Capitanich.

Con información de agencia NA