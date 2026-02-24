Senado: Milei va por todo y suma el Régimen Penal Juvenil a la sesión por la reforma laboral

Mediante un cambio en el plan de Labor Parlamentaria se agregaría a la sesión del Senado del viernes, donde se debatirá la reforma laboral, el nuevo Régimen Penal Juvenil. Además, hay otras 2 sesiones.

El proyecto de Régimen Penal Juvenil, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, será debatido en el Senado el viernes, luego de un cambio en el plan de Labor Parlamentaria dispuesto por el oficialismo y sus aliados,

Así las cosas, la agenda del Senado para la sesión de este jueves incluye la discusión de la Ley de Glaciares para modificar la protección del ambiente periglacial y facilitar las actividades extractivas de los sectores de minería e hidrocarburos, además de otorgarle mayor autonomía a las provincias sobre sus territorios.

También se tratará el acuerdo UE-Mercosur, la asociación estratégica y de libre comercio, que fue firmada a principios de este año y que eliminará aranceles en más del 90% de los bienes.

Por último, se discutirá la designación de Fernando Iglesias como futuro embajador ante el Reino de Bélgica y, simultáneamente, ante la Unión Europea, cuyo objetivo es unificar ambas representaciones diplomáticas para optimizar recursos en el marco de la negociación del acuerdo Mercosur-UE.

Para el viernes 27, quedaron los dos temas más importantes para el Gobierno Nacional como el Proyecto de Modernización Laboral, que entra en revisión, junto con la modificación del régimen penal juvenil.

Con información de agencia NA