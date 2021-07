Gollan acusó a Ocaña de “dedicarse a revolear causas truchas”

El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, aseguró que “lo único que ha hecho” Graciela Ocaña es “revolear causas truchas”, al hacer referencia a la causa que inició la diputada por el llamado Plan Qunita, que fue cerrada por la Justicia.

Asimismo, en declaraciones radio AM 990, Gollan dijo que relanzarán el Plan Quinta, “con el mismo concepto, pero con características propias”, y adelantó que la idea es “incorporarlo al Plan de los Mil Días” que le da cobertura y asistencia a la mujer embarazada y al recién nacido por ese plazo de tiempo.

“Graciela Ocaña no sabe bien qué quiere ser en la vida, no sé porqué se presenta en lo legislativo porque no se le conoce una ley que le haya mejorado la vida a nadie”, dijo el ministro.

Agregó que “lo único que ha hecho (la diputada del PRO) es dedicarse a revolear causas truchas”, algo que, consideró el funcionario, “es su manera de hacer política”.

“Yo le digo que estudie Derecho y se haga fiscal, ser diputada para no trabajar de diputada sino sólo en denuncias falsas es que le pifió o le erró a la profesión”, opinó Gollan.

El Tribunal Oral Federal N°1 resolvió recientemente por unanimidad y en consonancia con lo que había propuesto la fiscal Gabriela Baigún sobreseer a todos los imputados y poner así fin a la causa conocida como “Plan Qunita”.

La causa se generó por una denuncia de la diputada nacional Ocaña y fue impulsada por el fiscal federal Eduardo Taiano.

La fiscal desistió de la acusación tras evaluar documentación y pruebas durante la etapa de instrucción de la causa, lo que arrojó como conclusión que no hubo perjuicio contra el Estado y, en consecuencia, no existió delito.

Al ser consultado sobre la vuelta de ese Plan, Gollan dijo que “va a volver a la provincia de Buenos Aires y al país”.

“No tenemos una fecha todavía precisa pero están trabajando los equipos con el mismo concepto, tendrá características propias, pero con el mismo concepto de equidad”, adelantó.

El ministro precisó que formará parte del Plan de los Mil Días, ya que “sería impensable un Plan de los Mil Días sin un Plan Qunita”.

“Estamos viendo una serie de variables para mejorar incluso lo que era la provisión de los elementos”, comentó, y en ese sentido dijo que se está hablando con el Servicio Penitenciario Bonaerense para que puedan en sus talleres participar con el Plan.