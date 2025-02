Grabois le pidió a Milei tras el escándalo por la cripto estafa: “Si tenés dignidad, renunciá”

En medio de la conmoción por las derivaciones del “criptogate”, el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, le sugirió este martes al presidente Javier Milei que “si tiene dignidad debe renunciar” a su cargo.

Para el dirigente político y social, el jefe de Estado fue partícipe necesario y protagonista de una “estafa”, pero al mismo tiempo reconoció que en el “modelo mental” del líder libertario lo que sucedió fue apenas una situación derivada de “un contrato entre privados”.

“Lo que no entiende es que el capital simbólico de ser presidente sí es producto de la democracia argentina y él por su investidura está sujeto a un comportamiento honorable que implica no cometer delitos”, explicó en una entrevista radial.

“Si está tan incómodo con la presidencia y la degrada al punto de llevar a la Argentina al barro, creo firmemente que si él tiene dignidad, debe renunciar. Creo firmemente que este hombre no puede seguir siendo presidente de la Argentina”, lanzó Grabois.

En este sentido, apoyó la propuesta de Unión por la Patria de iniciarle a Milei un juicio político que concluya con la remoción en su cargo.

Sin embargo, apuntó que la posibilidad de que pueda coronarse ese juicio político depende del macrismo por una “cuestión numérica”, ya que se necesitan las dos terceras partes de los votos para la destitución.

Al respecto, el amigo del Papa Francisco advirtió que en su comunicado, el PRO no rechazó de plano el juicio político, sino que planteó que “por ahora” no acompañaba esa instancia.

“Uno de los principales beneficiarios políticos de esta situación es la mafia macrista, que lo tiene agarrado de los huevos a Milei, planteando que por ahora no hay que iniciar juicio político. No rechazando el juicio político, sino dejándolo pendiente. Quiere decir prebendas, lugares en las listas”, conjeturó.

Para Grabois, el caso Libra es el “cisne negro” que el macrismo estaba necesitando para que “La Libertad Avanza no le chupe a Macri toda su estructura político empresaria de poder”.

“Por eso no me sorprendería que hubiera una mano calabresa en su difusión”, disparó.

En esta línea, insistió en la idea de que Milei debería renunciar a su cargo para no terminar siendo “una mascota política de la mafia macrista”, ya que en su visión la continuidad como presidente depende exclusivamente de que el PRO no le suelte la mano y lo termine sentenciando en un juicio político.

“Depende por una cuestión numérica de si Milei termina siendo una mascota macrista, o si tiene la dignidad de plantarse diciendo que no va a ser mascota política de la mafia macrista”, señaló el dirigente fundador del MTE.

Sobre la responsabilidad legal del presidente en el escándalo Libra, Grabois aseguró que la misma está “probada” ya que fue un “hecho delictivo in fraganti”.

“No hay necesidad de más pruebas que el tuit, pero hay muchas pruebas de que mantenía una vinculación con David Hayden (el creador de Libra) durante los minutos anteriores y posteriores a la suba del tuit”, relató.

En este punto, Grabois afirmó que había un acuerdo para que gente del entorno de Milei cobrara dinero a cambio de que el presidente promocionara con un tuit el lanzamiento de la nueva criptomoneda.

“La razón por la que bajó el tuit es porque el gringo (por Hayden) lo estaba mejicaneando. No le había traspasado el token cuando estaba en el mayor precio a la gente que trabaja con Milei, como (el trader Mauricio) Novelli y compañía. Cuando esa situación no se daba y no se terminaba de configurar el negocio que habían pergeñado, (Milei) terminó de voltear la moneda”, reconstruyó el dirigente opositor.

Según el ex pre candidato presidencial, el “mecanismo de recaudación ilegal sucedió en el hotel Four Seasons” de Buenos Aires, y tuvo como protagonista a la hermana del presidente, Karina Milei.

“(Esto se probará) si la jueza (María Romilda) Servini de Cubría se apura con las medidas de prueba y pide la incautación de los celulares de todos los asesores de Milei que estuvieron en la transacción. Incluye a Karina que es probablemente la que coordinó la recaudación del dinero”, planteó Grabois.

A su entender, “como celebrity internacional, Milei cobra por recibir gente” ya que “hay muchas personas del mundo tecnológico que les encanta” el presidente y “pagan” para «conversar con él”.

“Estoy convencido de que había un nivel de coordinación vinculada a una transacción de naturaleza económica en la que él o terceros de su entorno se iban a beneficiar económicamente muy probablemente vinculada a la campaña electoral”, agregó.

Con información de la agencia Noticias Argentinas