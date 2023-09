Guillermo Francos, exfuncionario de Alberto Fernández y ahora con Milei, contra la salud pública

Guillermo Francos, elegido para ser Ministro del Interior bajo una eventual presidencia de Javier Milei y hasta hace unos días funcionario de Alberto Fernández en el BID, criticó la gratuidad de la educación y la salud públicas para «los extranjeros».

«El déficit público es lo que genera inflación en Argentina, porque se genera a través de la emisión monetaria. Por eso es necesario bajar el déficit y recortar todo el gasto público donde se pueda» , indicó el exdirector argentino del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) del gobierno de Alberto Fernández.

El dirigente, en declaraciones a Radio con Vos, cuestionó la idea de educación y salud gratuitas del país y remarcó: «Es mentira que hay educación y salud gratuita. Es gratuita pero no la hay».

«Vienen por los derechos»

«Yo escucho muchas veces que dicen vienen por sus derechos pero yo me pregunto: ¿hay derecho a la educación y salud en la Argentina? Es mentira que hay educación y salud gratuita, porque no la hay», insistió.

En base a esta postura, el abogado cuestionó la gratuidad de la salud y la educación pública de la que también gozan los ciudadanos extranjeros en el país.

« Tenemos el 40% de pobreza y le estamos pagando educación y salud a ciudadanos de otros países que después resulta que no nos atienden. Hay que plantear si eso es lo que la Argentina quiere en el futuro «, advirtió.

Además, afirmó que «es necesario» terminar con las transferencias discrecionales a las provincias .

«Las transferencias discrecionales son producto del mal cálculo de la inflación, es lo que utiliza discrecionalmente el gobierno desde hace años. Eso representa el 5% del presupuesto y es necesario terminar con esto para no gastar de más», añadió Francos, que también estuvo en el Banco Provincia con Daniel Scioli gobernador.

Con Eurnekian

Francos también ocupó altas posiciones en la Corporación América del empresario Eduardo Eurnekian, donde también se desempeño Milei. El exfuncionario estacó la idea de coparticipación impulsada por el libertario, quien reiteradamente comentó sobre «eliminar» este sistema de distribución de partidas a las provincias, y remarcó que «no es posible eliminarlo».

«Lo que dice Milei es que no sea el gobierno nacional el que recaude, sino que las provincias que ejecuten el gasto sean las responsables de recaudar. No se puede decir que se puede eliminar la coparticipación porque eso no se puede hacer, porque es algo constitucional», remarcó Francos.

Sindicalistas

Además, analizó la reunión que tuvo el candidato libertario con representantes sindicales como el gastronómico Luis Barrionuevo o el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Gerardo Martínez.

«No puedo decir que es casta o no es casta, pero lo que quiero valorar es la actitud de un señor Barrionuevo que con su historia se haya reunido con Milei y se haya sentido impresionado por las propuestas de él. A mí me parece positivo que se hayan reunido», sostuvo, y agregó que buscan «una idea superadora para el sector laboral».