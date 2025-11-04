Guillermo Francos se despidió del Gobierno de Milei: “Gracias y hasta siempre”

Guillermo Francos saluda emocionado en medio de su despedida de la jefatura de gabinete de ministro del presidente de la nación, Javier Milei.

El jefe de Gabinete saliente, Guillermo Francos, se despidió este martes del cargo con un mensaje de despedida en sus redes sociales, donde agradeció al equipo que lo acompañó durante su gestión y destacó la tarea realizada tanto en el Ministerio del Interior como en la coordinación del Gobierno.

“Gracias y hasta siempre”, escribió el funcionario saliente y añadió: “Hoy me despedí del equipo que me acompañó durante mi gestión, primero como ministro del Interior y posteriormente como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación”.

El funcionario saliente acompañó la publicación con un video donde se puede ver la ovación de su grupo de trabajo.

El ex ministro coordinador manifestó que, durante su despedida, les agradeció a sus colaboradores “su profesionalismo, compromiso y dedicación que hicieron posible el cumplimiento de nuestras responsabilidades, como también del plan de gobierno que llevamos adelante”.

La salida de Francos se suma a los recientes movimientos en la primera línea del Poder Ejecutivo, en medio del proceso de reconfiguración interna del Gabinete que dispuso el presidente Javier Milei como parte de una nueva etapa en la gestión.

En su mensaje, Francos evitó referencias a tensiones políticas y se centró en la valoración de su equipo y en el cierre de ciclo al frente de la Jefatura de Gabinete, cargo que había asumido tras la salida de Nicolás Posse.

Con información de la agencia Noticias Argentinas