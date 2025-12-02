Informe: el salario mínimo con Javier Milei ya es el más bajo en 22 años

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) hay un «rebote sin derrame» en la actividad económica y el poder adquisitivo del salario mínimo se ubica en su punto más bajo en 22 años.

Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG) advirtió por una fuerte disociación en la economía nacional, al señalar que la actividad económica registró un leve crecimiento intermensual del 0,5% en septiembre, pero sin que este se traduzca en una mejora real para los trabajadores. El estudio advierte sobre un «rebote sin derrame», donde el consumo masivo sigue «anestesiado», y el poder de compra de los salarios se encuentra en un deterioro histórico.

Sectores que crean riqueza vs. sectores que generan empleo

La clave para entender esta situación es sectorial. La recuperación de la actividad, que se corrigió al alza en septiembre, es impulsada casi en su totalidad por la intermediación financiera, la minería y el agro. El problema, según el informe, radica en que estos sectores tienen «muy poco peso» sobre el total del empleo privado registrado.

Mientras tanto, los sectores que históricamente concentran la mayor cantidad de trabajo formal —como la industria, el comercio y la construcción— siguen golpeados y con un nivel de actividad por debajo del que tenían en 2023. Desde el cambio de gestión, solo 4 de 14 ramas de actividad crearon puestos, lo que contrasta con la pérdida de más de 100 mil empleos formales en industria y construcción.

Preocupación por el deterioro del salario mínimo

El informe subraya que la persistente caída de los salarios reales es el motor detrás del desplome del consumo. El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) es el caso más alarmante: perdió un 35,3% de su valor real desde la asunción del actual gobierno.

Para recuperar el poder adquisitivo que el SMVM tenía en noviembre de 2023, se requeriría un aumento del 54,6%. El trabajo del Instituto ligado a Gabriel Katopodis remarca que, con un valor de $322.000 en octubre, el salario mínimo se encuentra en su nivel real más bajo de los últimos 22 años.

Si se compara el poder adquisitivo actual con períodos anteriores, la situación es más grave:

Para volver al nivel de diciembre de 2019 , el SMVM debería aumentar un 77,5%.

, el SMVM debería aumentar un 77,5%. Para alcanzar el valor real de diciembre de 2015, la suba necesaria es del 127%.

El consumo en caída y alarma por el endeudamiento

El impacto de los salarios deprimidos se refleja directamente en el consumo masivo. Las ventas en autoservicios mayoristas cayeron un 13,1% interanual en septiembre, y las ventas en supermercados se mantienen «planchadas».

El informe del IAG concluye que el ajuste fiscal y la caída salarial están llevando a un círculo vicioso, donde el bajo poder adquisitivo frena la recuperación de la producción industrial y los servicios. Además, alerta sobre un crecimiento del endeudamiento de los hogares, con un aumento real del monto promedio adeudado por las personas a entidades no financieras del 87% entre noviembre de 2023 y julio de 2025.

Con información de agencia Mundo Gremial