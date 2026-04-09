Informe: la mitad de los argentinos se enamoró en su trabajo

Además, el 72% de esos talentos asegura que sus sentimientos fueron correspondidos y el 32% llegó a formar una relación con esa persona.

Según el estudio Match en el Trabajo de Bumeran, la app líder de empleo de Latinoamérica, el 57% de las personas trabajadoras en Argentina se enamoró en su lugar de trabajo. Además, el 72% de quienes vivieron esta experiencia afirma que sus sentimientos fueron correspondidos, frente al 28% que asegura que no fue así.

El porcentaje de talentos que se enamoró en su lugar de trabajo se encuentra 4 puntos porcentuales por encima del estudio en 2025, cuando el 53% lo mencionaba.

¿Qué pasó con estos sentimientos? El 32% de los talentos indicó que mantuvo una relación amorosa con esa persona de su trabajo; el 27% aseguró que salió o tuvo citas en algunas ocasiones; el 17% reveló que llegó a formar una familia; el 15% mencionó que convivieron; y el 9% que se casaron.

Match en el trabajo es un estudio de Bumeran en el que participaron 5006 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú. La investigación explora las relaciones amorosas en el ámbito laboral y su impacto.

La mayoría de las personas que tuvo una relación en el trabajo, la mantuvo en secreto

El 38% de los talentos que afirman haber tenido una relación amorosa en el trabajo, lo hicieron en secreto; el 35% asegura que fue totalmente pública, siendo conocida por la mayoría o todos en la oficina; y el 27% la mantuvo parcialmente pública, lo que significa que era conocida sólo por algunos de las personas de su trabajo.

El 54% de los talentos afirma que la relación amorosa tuvo un efecto positivo en su desempeño laboral, el 46% considera lo contrario. ¿De qué forma los afectó positivamente? Mejoró su motivación para el 32%; recibió apoyo emocional para el 22%; fomentó un ambiente de trabajo más positivo para el 18%; y notó una reducción en su estrés laboral para el 10%.

En contraste, entre quienes consideran que la relación los afectó negativamente señalan: el 38% que afectó su reputación; el 25% que sufrió distracciones frecuentes; otro 25% que enfrentó conflictos emocionales; el 4% que percibió una reducción en su productividad; otro 4% que experimentó confusión de roles; y otro 4% tensiones en el equipo.

Además, el 27% de las personas que mantuvieron una relación amorosa en el trabajo experimentó inconvenientes relacionados. Las principales problemáticas fueron que los directivos no avalan las relaciones amorosas en su trabajo (26%); discriminación o trato desigual (26%); rumores o comentarios entre compañeros de trabajo (24%); dificultad para separar lo personal de lo profesional (12%); conflicto de intereses (6%); y falta de concentración en el trabajo (6%).

El 80% de los talentos no recibió información sobre cómo manejar las relaciones amorosas en el trabajo

El 80% de las personas trabajadoras afirma que no recibió ninguna información por parte de la organización sobre cómo llevar adelante las relaciones amorosas en el trabajo, siendo el segundo porcentaje más alto de la región, superado solamente por Chile con el 84%. A continuación, se encuentran Perú con el 74%; Panamá con el 65%; y Ecuador con el 64%.

Respecto a la la posición de las organizaciones frente a las relaciones amorosas entre sus integrantes; el 66% de los talentos señala que no existe una política formal al respecto en su trabajo; el 16% indica que estas relaciones están prohibidas; el 7% menciona la existencia de un protocolo específico; y el 5% afirma que las relaciones amorosas entre integrantes del mismo equipo están prohibidas.

En cuanto a su percepción personal, el 40% de los talentos considera que las relaciones amorosas en el trabajo son aceptables siempre que se mantengan fuera del ámbito laboral y no interfieran con el desempeño; el 26% opina que son completamente válidas, ya que cada persona es libre de enamorarse o vincularse con quien desee; y el 14% las aprueba solo si no involucran relaciones de poder, como las que se dan entre líderes y sus equipos.

Respecto a lo que harían si se enamoran de un par en el trabajo y la organización prohíbe esas relaciones amorosas, el 36% intentaría buscar una solución dentro de la organización, como hablar con Recursos Humanos o un superior para explorar excepciones; el 27% respetaría la política de la empresa y no iniciaría la relación; y el 25% continuaría con la relación a pesar de la prohibición.

2 de cada 10 personas trabajadoras sufrió acoso en su organización

Las relaciones amorosas en el trabajo tienen su contracara: las situaciones de violencia, acoso o abuso en el entorno laboral. El 25% de las personas trabajadoras afirma haber sufrido acoso en su lugar de trabajo frente a un 75% que no.

Entre las personas que sufrieron acoso laboral, el 14% señala que el acoso provino de pares, el 7% de un líder o supervisor, y el 4% de directivos de la organización.

Frente a esta situación, el 80% de las personas no llevó adelante ninguna acción; el 9% optó por cambiar de trabajo; el 8% habló con Recursos Humanos; y solo el 3% presentó una denuncia.

En el 81% de las organizaciones no existen políticas específicas sobre las relaciones amorosas en el entorno laboral

Según los especialistas en recursos humanos, en el 81% de las organizaciones en Argentina no hay políticas específicas sobre relaciones amorosas en el ámbito laboral, el porcentaje más alto de la región. Le sigue Chile, con el 76%; Perú con el 57%; y Ecuador, con el 50%. Por el contrario, en Panamá el 64% de las organizaciones tienen políticas específicas al respecto.

Dentro de las organizaciones de Argentina en las que hay políticas sobre relaciones amorosas en el trabajo; el 44% prohíbe cualquier vínculo romántico entre sus integrantes; el 28% no interviene en las relaciones, aunque se mantiene alerta ante posibles casos de acoso, abuso o vínculos entre líderes y sus reportes; y otro 28% las permite bajo ciertas condiciones o restricciones específicas, como informar a Recursos Humanos o contar con el consentimiento claro de ambas partes.

En relación al impacto de las relaciones amorosas en el rendimiento laboral, el 58% de los expertos considera que no afectan al desempeño de las personas; el 25% cree que tienen un efecto negativo; y el 17% sostiene que impactan de manera positiva en el trabajo.

En 3 de cada 10 organizaciones se denunciaron casos de abuso o acoso

El 64% de los especialistas en Recursos Humanos afirma que no se han presentado casos de acoso o abuso en sus organizaciones y el 36% señala la existencia de denuncias. Entre las denuncias, el 24% fue de acoso; el 11% de abuso y acoso; y el 1% de abuso.

En cuanto a las situaciones de abuso o acoso reportadas, el 36% corresponde a comentarios inapropiados; el 25% señala presión o persecución constante de un superior que afectó el desempeño o la estabilidad emocional de la persona; el 18% menciona contacto físico no deseado; el 14% indica el uso de una posición de autoridad para forzar o manipular a alguien a participar en una relación o situación no deseada; y el 7% se refiere a casos de acoso sexual.

Ante estas situaciones, el 25% de las organizaciones no tomó ninguna medida al respecto. Entre quienes sí, el 21% menciona que se realizó una investigación exhaustiva y tomó medidas basadas en los hallazgos; el 18% señala que se apoyó y asesoró a las personas afectadas; el 11% ajustó o introdujo nuevas políticas para manejar mejor estos casos; otro 11% aplicó sanciones o medidas disciplinarias según la gravedad del comportamiento; el 7% ajustó o introdujo nuevas políticas para manejar mejor estos casos; y otro 7% manejó la situación de manera discreta para proteger la privacidad de los involucrados.

En cuanto a la existencia de un protocolo establecido para situaciones de acoso y abuso, el 50% de las organizaciones asegura contar con uno, mientras que el otro 50% no tiene un protocolo específico al respecto.