Insostenible: se conocieron más chats y Marcelo D’Alessandro pidió licencia

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, tuvo que pedir licencia a raíz de nuevas filtraciones de presuntos chats privados vinculados con jueces y miembros de la exSIDE.

«En las últimas semanas estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tarea que realizan inteligencia sobre las personas y violan la intimidad. No solo realizan eso, sino que montan situaciones que no son reales y las editan para no hacerlas verdaderas«, relató el funcionario de la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

“Necesito tomarme una licencia para contener a la familia, que también fue objeto de estas infamias y para preparar la defensa de cómo desarticular la falsedad de estas operaciones que pretenden someternos», agregó D’Alessandro.

Respaldo

Por su parte, el jefe de gabinete porteño Felipe Miguel respaldó la decisión y sostuvo: «Tenemos que ser muy contundentes en la condena a la obtención y difusión de esos materiales que atacan y lesionan de manera fundamental como son el derecho a la intimidad y a la privacidad. Los derechos y garantías son para respetarse».

El funcionario se vio envuelto en otra filtración de presuntos chats con Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; con la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Silvia Majdalani y con un empresario, según preciso este martes la agencia NA.

D’Alessandro comunicó su decisión en el anuncio de los resultados anuales del Mapa del Delito, que se trata de un informe perteneciente al Plan Integral de Seguridad Pública.