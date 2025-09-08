CULTURA 

Jardín poético: La poesía florece cuando se comparte ¡Atención, poetas!

Te esperamos para conocer nuestra librería Libremos y compartir un momento entre libros, música, vino y mucha poesía.

Leerán sus poemas: @lluuuuciaa @_marieperalta, @Marcelo(ClaudioM)

¡También vamos a tener micrófono abierto! Corré a contarle a tu amigx poeta.

¿Cuándo nos vemos?
⏰ 12 de septiembre a las 18h.
📍 Santiago del Estero 995, esquina
Carlos Calvo. Libremos.
¡Te esperamos!

Organizan:
Cooperativa de Trabajo El Zócalo
Sello editorial Publiquemos.
Librería Libremos.
Seguinos en nuestras redes y obtené más información del evento: @publiquemos.libros @libremos

