La debacle electoral de Milei llegó a los mercados: se dispara el dólar y Riesgo País en 1200 puntos

La derrota de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires tiene un esperable impacto en los mercados y el dólar que se acerca el techo de la banda. Derrumbe de bonos.

Las pizarras para que los ahorristas minoristas accedan el dólar a través de los bancos muestran una cotización de $ 1.400 para la compra y $ 1.460 para la venta, en promedio.

Pero en algunas entidades bancarias ya supera el techo de la banda cambiaria y se espera la intervención del BCRA vendiendo divisas para contener la suba.

El Riesgo País se ubica en los 1200 puntos a las 11 a raíz de una caída en los bonos en dólares de hasta 9%.

En Wall Street las acciones en el premarket se derrumbaban hasta 20%: