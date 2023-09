Jorge Macri quiere penalizar a las organizaciones sociales que lleven niños a las marchas

El candidato a jefe de Gobierno de Juntos por el Cambio (JxC), Jorge Macri, aseguró que trabaja en un proyecto de ley que «penalizará a las organizaciones sociales que se movilicen con niños».

Según Jorge Macri aquellos que se manifiesten con menores recibirán « multas económicas contundentes y demandas penales tan graves como las que pueden caber a aquellos que exponen la integridad de un niño «.

«No más niños como escudos humanos. Los piquetes en la Ciudad se volvieron un problema de alta complejidad que requiere experiencia y un enfoque firme para resolverlo, en esas movilizaciones se volvió crónica la presencia de niños que son utilizados como verdaderos escudos humanos», argumentó el candidato a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

«Violación de los derechos humanos de los niños»

El candidato consideró que la situación « viola los derechos de los niños» y señaló que estos «deben prevalecer por encima de cualquier otro derecho, incluyendo, por supuesto, los derechos de los adultos a protestar».

«La excusa de que sus padres los llevan a las marchas porque no tienen con quién dejarlos es falsa e inaceptable», afirmó.

«Si no pueden dejar a sus hijos protegidos, no deben ir a las marchas. El mundo de los niños es la casa, la escuela, el club, el juego, el estudio, no una movilización o el ambiente crítico de un acampe en medio de una avenida» , añadió y dijo que en caso de ser elegido jefe de gobierno «esto no volverá a pasar».

«Nos acostumbramos a cosas que jamás deberíamos haber aceptado. Llegó la hora de cambiarlas», concluyó.

Con información de agencia Télam