Juan Schiaretti: “Mi compromiso es: retenciones agropecuarias a cero en 4 años”

En Rosario (Santa Fe), el candidato a presidente disertó en el seminario ACSOJA, se reunió con las autoridades de la Bolsa de Comercio, y con referentes del Partido Justicialista a nivel local.

El candidato a presidente de la Nación de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, mantuvo este jueves una serie de actividades en la ciudad de Rosario, que incluyó una reunión con integrantes de la comisión directiva de la Bolsa de Comercio de Rosario.

Schiaretti disertó en el seminario ACSOJA, y señaló que “si se le saca el pie de encima al campo y se eliminan las retenciones a las exportaciones agropecuarias, estoy seguro que tenemos mucha posibilidad de conseguir más dólares a través del complejo agroalimentario, porque el mundo está demandando lo que nosotros producimos.”

“La soja, que para Córdoba es una economía regional, tiene una retención del 33 por ciento. Es inconcebible” sostuvo al mandatario cordobés, y agregó: “ Mi compromiso es: van a cero en cuatro años las retenciones agropecuarias , arrancando por una baja del 25% el 10 de diciembre. Porque nosotros tenemos que impulsar que haya mayor producción, no a penalizar la producción.”

Corte de biocombustibles

El cordobés estuvo acompañado por el candidato a diputado santafesino, Esteban Paulon; la diputada Mónica Fein; y los ministros cordobeses Sergio Busso y Carlos Massei.

Seguidamente, Schiaretti llamó a impulsar la industrialización y el agregado de valor, y en ese sentido propuso también un aumento en el corte de los biocombustibles. “ Tiene que haber un corte mínimo de 20% del biocombustible para luego poder incorporar mayor corte” dijo el gobernador cordobés.

“No hay posibilidad de que se desarrolle la producción si no hay reglas de juego que induzcan a los productores a producir más y que les den garantía de que esas reglas de juego no se van a cambiar de la noche a la mañana” remarcó el candidato a presidente, y luego añadió: “Tampoco hay posibilidades de desarrollo de un sector productivo si no hay un trabajo mancomunado por parte del sector público y el sector privado, y con el complejo científico académico. Y aceptar que las ideas que pueden traer los productores sirven y se aplican.”

“Argentina necesita de confianza y certeza para que haya mayor inversión y se genere mayor cantidad de empleo. Y la inversión y el empleo lo garantiza el sector privado” concluyó diciendo Schiaretti.

“Quienes somos parte del interior no nos sentimos representados por los que gobiernan nacionalmente Argentina”, añadió.

Dolarización e hidrovía

Previamente, en conferencia de prensa, Schiaretti sostuvo que “quienes somos parte del interior de Argentina no nos sentimos representados por los que gobiernan nacionalmente Argentina, que lo hacen para la República del AMBA, y lo mostraron claramente con su voto los habitantes del interior en estas PASO.”

”Es cierto que el problema que más angustia a los argentinos hoy es la economía y la seguridad. Pero es cierto que el primer paso que tiene que dar Argentina para salir de la decadencia y entrar en un ciclo de crecimiento y desarrollo, es volver a tener una relación institucional normal” destacó Schiaretti, y añadió: “Un buen funcionamiento institucional es lo que da seguridad jurídica y es lo que da estabilidad en las reglas de juego para que después todos nos sepamos mover.”

El candidato a presidente llevó a cabo un encuentro con referentes del Partido Justicialista a nivel local, y ponderó el equilibrio fiscal como principal medida económica y rechazó los proyectos de dolarización. “ El plan de estabilización de la macroeconomía tiene que tener como viga maestra el equilibrio fiscal ” dijo, al tiempo que propuso darle una solución a la estructura impositiva argentina.

El cordobés trazó además un plan de seguridad a través del cuidado de las fronteras y de la hidrovía, incorporación de 15 mil efectivos, cárceles de máxima seguridad e investigación del lavado de activos.