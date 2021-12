Justicia: una mala para Mauricio Macri y otra para Alberto Fernández

El juez de Dolores Martín Bava procesó con un embargo de 100 millones de pesos al ex presidente Mauricio Macri por el espionaje ilegal a familiares del submarino ARA San Juan. Antes, el juez Lino Mirabelli, rechazó el planteo del Presidente, Alberto Fernández, para cerrar la causa por la Fiesta en Olivos.

En cuanto a Macri, fue procesado por “el delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor, en virtud de haber posibilitado la producción de tareas de inteligencia ilegal, generado las condiciones para que se pudieran llevar a cabo, almacenado y utilizado datos sobre personas, por el solo hecho de sus acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o comunitarias, y por la actividad lícita que desarrollaban”.

Bava también procesó a Macri por “abuso de autoridad de funcionario público en carácter de autor”.

Y volvió a prohibir la salida del país del ex presidente, “sin perjuicio que el imputado se encuentra fuera del país en este momento” por lo que “la medida comenzará a regir a partir de su reingreso a la República Argentina”.

“…la propia de inteligencia pone al imputado en rol de establecer los lineamientos generales y la conducción política de todo el sistema de inteligencia, mediante el cual se desarrollaron las acciones ilegales investigadas en autos, en particular, el espionaje de los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan”. Incluso, el juez señala que muchos de los informes producidos por los agentes de inteligencia rezaban “pedidos y reclamos al Sr presidente de la Nación Mauricio macri por familiares de tripulantes del submarino ARA San Juan”, dice en otro tramo del escrito el magistrado.

“A lo largo de esta investigación se comprobó que las tareas ilegales implicaron el registro de manifestaciones, acciones de visibilización, reclamos, misas y otra serie de eventos, así como la compilación de datos personales de las víctimas”, concluyó Bava.

Alberto Fernández no logra cerrar la causa por el Olivos Fest

Antes de conocerse el procesamiento de Macri, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, rechazó un planteo del presidente Alberto Fernández, para cerrar la causa por la Fiesta en Olivos.

El magistrado dispuso la continuidad de la investigación por violación a las disposiciones de prevención del contagio por el Covid-19, donde Alberto Fernández está investigado por la realización en la Quinta de Olivos de la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus que él mismo había dictado.

“El sumario se encuentra todavía en una etapa preliminar en la que se recopilan elementos para despejar la materialidad de los hechos y sus posibles repercusiones jurídicas, sin que concurra el carácter manifiesto y evidente que es necesario para la procedencia de la excepción por atipicidad”, dijo el juez.

El Presidente había planteado una ”excepción de falta de acción por inexistencia de delito”, argumentando que como no se habían producido contagios por la reunión, el “peligro abstracto” de la conducta no había derivado en un perjuicio concreto, reveló la agencia Noticias Argentinas.

Pero el juez Mirabelli contestó que en este tipo de situaciones se trata de hechos “peligrosos para determinados valores jurídicos de la sociedad, sin que se exija, desde el punto de vista normativo, la producción material de ese resultado de peligro”.

“Lo que no podría admitirse es que en los delitos de peligro abstracto falte el tipo siempre que se pruebe que a posteriori no resultó peligro concreto, pues ello contradiría el fundamento político-criminal de los delitos de peligro abstracto, que ha de verse en la conveniencia de no dejar a juicio de cada cual la estimación de la peligrosidad de acciones que con frecuencia son lesivas”, agregó el magistrado.