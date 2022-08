JxC en Catamarca: “Dejen de pensar en qué trampa pueden hacer”

Los diputados nacionales Mario Negri, presidente del bloque UCR; Juan Manuel López, presidente del bloque Coalición Cívica, y Victoria Morales Gorleri (del bloque PRO) viajaron a Catamarca a apoyar a la dirigencia local de Juntos por el Cambio “ante la posibilidad de que el gobierno de Raúl Jalil suspenda las PASO en la provincia”.

Negri, López y Morales Gorleri brindaron una conferencia de prensa en la sede del comité provincial de la UCR junto a los también diputados nacionales Francisco Monti (UCR) y Rubén Manzi (Coalición Cívica), además del presidente del PRO local, Carlos Molina.

“Para el peronismo los calendarios electorales y las instituciones son insumos de supermercado. Eso no puede ser. Los catamarqueños deben tener certezas. Las PASO se votaron en la época de Néstor Kirchner, fue una manera de ordenarse y salir de la incertidumbre. En vez de recular, debemos avanzar en boleta única y en ficha limpia. Le digo al gobernador: dejen de pensar en qué trampa pueden hacer”, señaló Negri.

El experimentado diputado radical agregó: “El kirchnerismo cada vez que puede mezcla todo. Nos lleva a discutir esto. El valor de las instituciones es secundario para ellos. Van a buscar cualquier argumento para no irse del poder. El ministro Massa debería decirnos si el clima que está generando el kirchnerismo lo ayuda a refinanciar deudas y conseguir reservas”.

En tanto, el jefe de bloque de la Coalición Cívica sostuvo: “Las PASO son clave para que la sociedad pueda incidir en la política de una manera abierta. Son un gran avance. En 2011 se implementaron a nivel nacional y 2015 en Catamarca. Pero vemos que se suspendieron en San Juan y Salta y acá hay rumores”.

“En lo nacional estamos preocupados, las reglas de juego no se pueden cambiar de un día para el otro, se trata ni más ni menos que de la certeza que deben tener los partidos políticos para organizar sus candidaturas, y de la certeza de la sociedad. Estamos genuinamente preocupados, creen que eliminándolas perjudican a JxC, pero habrá resistencia muy fuerte en la Cámara de Diputados”.

La diputada Morales Gorleri acotó: “El kirchnerismo apela a la violencia permanente, no se hacen cargo de la institucionalidad. Hay que defender las instituciones”.

Los legisladores nacionales también fueron consultados por el clima político nacional que se agitó la semana pasada a partir del pedido de la Fiscalía de 12 años de prisión para Cristina Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”.

Negri sostuvo: “Nosotros no aportamos a la violencia. Les digo a los argentinos que no se enganchen. Está claro que el kirchnerismo quiere que la justicia se resuelva en la calle, no hay que entrar en esa provocación. Estamos preocupados por el deterioro de la democracia porque además se combina con la destrucción de la economía. Queremos dar respaldo a la Justicia y pedimos a la sociedad que no se enganche en provocaciones”.